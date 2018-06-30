今年暑假起 參觀清華大學要「刷臉」進門

2018-06-30 12:30 世界日報 中國新聞組／北京30日電



今年暑假起參觀清華需刷臉進門。圖擷自微博／北京青年報 分享 facebook

繼北京大學試行「刷臉」入校後，清華大學29日也宣布在「門禁」上使用人臉識別、微信小程序等科技手段，但針對的是校外遊客。從今年暑假開始，清華將實行校園參觀全面預約制，預約系統從7月9日開始試運行。

北京青年報報導，這套網上預約系統是清華大學軟件學院專門開發的，包括個人參觀使用的微信小程序和團隊參觀使用的預約網站。個人參觀須透過微信小程序「參觀清華」，綁定個人身分信息後提前七天預約校園參觀；團隊預約需要透過登錄電腦客戶端，至少提前14天提交資料並預約，校方根據預約的先後順序對資料的真實性進行審核後，提前一周在網上反饋預約結果。預約成功者可以在預約的時間段從指定校門入校，入口的閘機透過在線比對證件以及基於人臉識別技術的人證合一檢查，能有效防範冒名頂替等問題。

另外，預約系統嵌入了清華校園景觀導覽，也可以找到公共衛生間等服務設施；微信小程序中還嵌入了「校園智願者」智能機器人，參觀者遇到的問題可以在線諮詢。

預約系統7月9日開始試運行，7月21日暑假校園參觀試運行穩定後將正式投入使用。

清華近期審議通過了一系列針對校園參觀的管理辦法。校保衛處將把學校西門作為散客專用入口，新建的東門作為團隊專用入口，實現兩類人員分流，避免擁擠和排隊，也盡量減輕對周邊交通環境的影響。