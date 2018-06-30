政治言論遭學生舉報 廈大教授工作丟了

2018-06-30 12:21 世界日報 中國新聞組／北京30日電



表／世界日報製 分享 facebook 福建廈門大學陳嘉庚學院教授尤盛東，因課堂上的政治言論被學生向校方舉報遭到解聘，數百名學生在網上聯署支持尤盛東，痛斥「這是不公正對待」，要求廈大改變解聘決定。

美國之音報導，71歲的經濟學教授尤盛東認為，他是因校方官員所稱的「偏激」言論而遭學生舉報而解聘的，但是校方沒有說明「偏激」具體何意。

尤盛東表示，這是他第一次遇到麻煩。他自80年代以來曾在中國許多大學教書，包括黨校。他說：「我對教學非常認真，因為這些學生來自全國各地，用他們父母辛苦掙來的錢，將青春奉獻給學業。」他說：「我不會宣傳那些還沒有經過檢驗或證明是錯的教條。我認為，違背我的意願做事或昧著良心說話，是罪孽。」

一位學生稱他是「令人尊敬的學者，因為學生的惡劣誣陷不得不離職。這是學校的一個大損失。」另一位生寫道，「我對尤教授的勇氣和敢言感到敬佩」、「尤教授一直敢言，他說的是真情。舉報尤教授是粗暴的。」

報導指出，廈門大學從2014年下半年開始，實施了因對它所稱的「教學事故」的措施，禁止教職員發表被認為是違反憲法或黨的政策及社會主義價值觀的言論，被指控的教職員被允許提出行政復議。

尤盛東是很受歡迎的老師，他的批判性觀點對學生很有啟發。他的一位學生在微博上回應，「每次我聽完尤教授的課，我都希望移民」。 而這類觀點可能對當局來說聽起來很危險。

對於網上要求改變解聘的連署，廈門大學陳嘉庚學至今不做出回應。

香港維權律師何俊仁表示，這種做法將中國帶入一個 「歐奧威爾時代」的荒唐，「每個人都在監視你。老大哥通過小兄弟們時刻監視你，所以其他小兄弟們也相互監視」、「這真的很恐怖」。