復旦畢典上 院長為什麼說了3次「請原諒」?

2018-06-30 12:20 世界日報 中國新聞組╱上海30日電



復旦畢業典禮上，葛兆光教授三次說「請大家原諒」。圖擷自 搜狐 分享 facebook

復旦大學29日舉行畢業典禮，該校文史研究院創始院長葛兆光在為畢業生送別致詞中三次說「請大家原諒」，引起討論。他針對校園素質、師德與對教學方法提出「坦率」看法，有網民認為是罕有的「良心教師」，但也有人認為「作秀」。

上海文匯報報導，葛兆光在談到「為什麼大學生涯讓人如此留戀」時，說了第一次「請大家原諒」，因為「我要說，所有的大學，而不是某一所大學，都越來越像培訓學校了，四年的大學課程變成了照本宣科，校園越來越像職業培訓所」。

他指出，老師和學生像簽訂了合同的甲方和乙方，「學生交完錢，上完課，老師講完課，大家一拍兩散，陳寅恪所講的自由之精神都被丟掉了。」

葛兆光在致詞中稱，大學在傳授知識時，老師必須非常用心地講，學生必須非常用心地聽，但他此時再度脫口說：「請大家原諒，我要說的是，我非常反感那些信口開河，譁眾取寵，在課堂上灌水的老師，也為那些懶懶散散的學生感到可惜。」

他說，老師不在乎回報，只在乎學生是否真正地掌握了那些該掌握的東西，老師也不需要聽學生說感恩的話，只需要聽到，學生走向社會後，是否對人類有更多的貢獻。

為此，他第三次說：「我要請你們大家原諒，正是因此，有時候我們可能過於嚴厲，有時候我們可能過於焦急。 」

他並舉例稱，20多年前，他還在清華大學教書時，他的學生中有一個韓籍女留學生，常常因為老師的嚴厲批評而哭。但現在她已經歸國作大學教授了。

葛兆光還說：「大學不是養雞場，大學也不是歌舞廳，大學更不是股票交易所。它就是一個傳授知識和保存理想的地方，希望你們(學生)在人生道路上能夠回過頭來意識到，大學所傳授的知識和倡導的思想對你有多重要」。

對此，有多數網民認為這是「可敬言論」。但也有人說：「這些話應該放在開學典禮上講更合適」「不能改變這些弊病，只會道歉又有什麼用呢？」更有質疑說「能說是作秀嗎？」