長征火箭殘骸墜落貴州村莊 爆炸冒出毒煙

2018-06-29 17:25 中央社 台北29日電



多彩貴州網影片顯示，27日中午，一節火箭殘骸墜落在中國大陸貴州省福泉市一個村莊後，立刻引發大爆炸並冒出衝天的濃濃黃煙；爆炸地點距離旁邊民宅僅有幾百公尺。

中新社報導，27日上午11時30分，貴州西昌衛星發射中心用長征二號丙運載火箭，成功將新技術試驗雙星發射升空，衛星進入預定軌道。

貴州福泉市落區指揮部事後表示，長征二號一節火箭殘骸墜落在福泉市境內，為確保火箭殘骸安全降落，當局提前部署，對落區群眾進行安全疏散，因此無人員傷亡和重大財損。

觀察者網報導指出，長征二號丙運火箭採用的是四氧化二氮+偏二甲?的燃料組合。火箭殘骸墜地後升騰黃煙可能是殘餘火箭氧化劑反應生成的二氧化氮。無論四氧化二氮、偏二甲?還是二氧化氮都有毒。

網上資料指出，這些有毒化學物質不但致癌，且會侵入皮膚進入人體內，並汙染水源。

貴州是西昌衛星發射中心的火箭第一級傳統落區，涉及7個市的19個縣（市），將近200萬居住人口，落區面積約4000多平方公里。

根據報導，貴州省的火箭落區工作開始於1984年，目前設有專門的省火箭落區指揮部，本次回收剛好是落區指揮部完成的第100次回收任務。

福全市人防辦一名工作人員說，這次火箭殘骸是墜落到預定落區內，但具體會落到區內的哪個地方，也確定不了，所以整區都要預先疏散。

雖然影片畫面駭人，引發大陸網民瘋傳並熱議，但不少貴州網民表示，早就習慣見怪不怪，並指若有損失都會國賠；還有人戲稱「砸到就賺到」。