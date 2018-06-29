遼寧本溪／滿族風味菜「粘耗子」 清香可口

2018-06-29 00:49 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧本溪報導



本溪盛產山菜野果，(圖)別名「粘耗子」的蘇葉餑餑，核桃，黑木耳。 分享 facebook

滿族人將一切乾糧主食稱為「餑餑」，餑餑主要是糯米做的，因滿族是漁獵民族，長期在野外捕獵和征戰，攜帶黏食類餑餑，既省事又抗餓，慢慢形成吃餑餑的習俗。其中，別名「粘耗子」的蘇葉餑餑，最具風味和特色。

蘇葉餑餑或稱蘇子葉餑餑，是最傳統的風味餑餑。做法是將糯米以水浸泡後磨成糯米麵，將小豆煮熟搗成泥，做成豆餡，包進糯米麵擀成的圓餅中，外用蘇子葉裹之，再將之蒸熟即成。食之香甜可口，並帶有蘇子葉的清香。滿族人不僅平時喜食蘇葉餑餑，而且逢祭祀還常用來供神。

本溪盛產山菜野果，別名「粘耗子」的蘇葉餑餑，(圖)為核桃，黑木耳。 分享 facebook

蘇葉餑餑在東北有個有趣的別名，叫「蘇耗子」或「粘耗子」。聽到這個別名，外地人特別疑惑；耗子是老鼠，餑餑是食物，難道蘇葉餑餑是用來抓老鼠吃的？據說，這個別名與一個賢妻懶漢的故事有關。

傳說中的故事是，很久以前，滿族人家都得在旗當兵，有個男人當兵久了，又饞又懶，妻子苦勸不聽，還跟妻子說他是屬貓的，所以特別艬。有天妻子看到蘇子葉的形狀，想到勸說懶丈夫的方法；利用蘇子葉做成耗子形狀，告訴丈夫因為他屬貓，就特別準備了「蘇耗子」。懶丈夫見此，就勤快起來。別家的媳婦知道了，也給丈夫做「蘇耗子」，吃「蘇耗子」也就流行起來了。

賢妻懶漢的故事雖然有趣，真假不知，不過，「蘇耗子」確實是滿族餑餑中最具特色的一種食品。