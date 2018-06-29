兩岸農業合作 海南哦椰農棧揭牌

2018-06-29 01:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海峽兩岸(海南)農業合作服務示範中心在海口扶貧商超「哦椰農棧」揭牌成立，銷售的台灣和海南特色農產品受到民眾青睞。 中新社 分享 facebook 海峽兩岸（海南）農業合作服務示範中心28日在海口扶貧商超「哦椰農棧」揭牌成立。該中心將借鑒台灣農業合作組織的經營模式，利用互聯網商務平台，協助海口瓊山區政府開展台灣農業品種的引進、推廣和營銷工作，還組織兩岸農業技術專家對農民進行培訓。同時開業的「哦椰農棧」是海南首家專門以銷售台灣和海南特色農產品為主的超市。

中新社報導，海峽兩岸（海南）農業合作服務示範中心負責人張岳玄是台灣南投縣人，2016年起被聘為海口瓊山區農業顧問，4月他的團隊幫瓊山區農民銷售荔枝700多萬斤。

張岳玄表示，該中心將邀請台灣及海南本地的農業專家團深入海口市瓊山區各鄉鎮，尋找最具特色的農產品，借鑒台灣經驗，進行科學種植指導、品牌打造指導以及物流、銷售、資金、保險等全方位服務。成功打造的農產品不僅會在哦椰農棧進行銷售，還會在瓊山農盟及電商的協助下，讓海南特色優質農產品走向全國各大城市的市場和中高端商超。

「哦椰農棧」超市分為台灣、瓊山區特色農產品展示區，及電商扶貧特色農產品。台灣烏龍茶、高山紅茶、紅棗養生茶等特色茶，還有香水菠蘿、蓮霧、番石榴、火龍果、芒果等10餘種台灣水果品種頗受歡迎。該超市每一袋魚、蝦、蟹都有自己的身份，可掃碼溯源，還教授烹飪製作方法。

張岳玄說，他們所售賣的本地農產品價格只有田地收購價+運輸費，不僅幫助農戶解決銷路，也讓消費者放心購買平價農產品。他們還將探索新零售模式，在開設社區分店、設立鄉鎮服務中心的同時，建立App，通過線上線下銷售，提供更多優質快捷服務。

海南省台辦主任劉耿表示，瓊台農業合作是海南與台灣經濟交流合作的一張亮麗名片。30年來，台商不僅帶來資金，而且引進名優品種、先進技術和管理經驗，極大促進了海南現代農業的發展。劉耿說，海峽兩岸（海南）農業合作服務示範中心借鑒台灣農業組織經營模式，集品種引進、品牌推廣、商品行銷、諮詢培訓於一體，代表了瓊台農業合作的新趨勢、新水平。在當前海南自貿區（港）建設的大背景下，將加強和台灣現代農業合作，促進瓊台農業合作轉型升級。