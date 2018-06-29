重慶3Ｄ藝術公廁 增添趣味性

2018-06-29 01:22 聯合報 中新社



為增添公廁的藝術效果和趣味性，重慶沙坪壩3Ｄ公廁在地面、牆面上布置了11張3D畫，讓市民感受不同場景創造出的不同感受。