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紫色新疆 薰衣草開了

2018-06-29 01:22聯合報 新華社

新疆薰衣草開鐮。新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣的伊犁河谷萬畝薰衣草產業園裡，身穿錫伯族服飾的當地居民在薰衣草花海裡遊玩。

新華社
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