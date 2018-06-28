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主打「愛情文學」 港書展家數破紀錄

2018-06-28 18:45台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

第29屆香港書展7月舉行，有破紀錄680家展商參與，書展年度主題為「愛情文學」。...
第29屆香港書展7月舉行，有破紀錄680家展商參與，書展年度主題為「愛情文學」。(photo by 香港書展201)
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一年一度的香港書展7月舉行，今年參與香港書展的展商數目，創歷年新高。本屆書展的年度主題為「愛情文學」，大會特設「文間有情」專題展覽，介紹10名不同年代愛情文學作家並展出他們的珍貴藏品，香港兩位文壇著名作家林燕妮及劉以鬯日前先後離世，大會亦因此增設紀念活動向兩人致敬。

本屆香港書展於7月18至24日在香港灣仔會議展覽中心舉行，將以「愛情文學」為主題，共有37個國家或地區參展，當中奧地利、希臘、捷克及愛爾蘭屬首次參展，全場錄得共680個參展商，較去年增加1.5%，是歷來最大規模，參與商數字也創歷年新高。

為配合年度主題「愛情文學」，主辦方將在會場內的文藝廊設「文間有情」專題展覽，包括介紹各時代具代表性的愛情文學作家，例如張愛玲、徐速、亦舒、深雪及鄭梓靈等人，又會展出這些作家的珍貴藏品，例如絕版小說、手稿和墨寶。

香港文壇兩位著名作家，有「香江才女」之稱的林燕妮，以及作家劉以鬯日前先後逝世，其中林燕妮原本答應出席書展，香港貿發局與她家人接觸後，取得她的手稿、經典作品和個人手袋等，屆時會作展出。

書展中亦會有分享會，由城中文藝界人士分享林燕妮在香港七十年代的愛情文化觀，藉此懷念；至於另一作家劉以鬯，書展中的「名作家講座系列」亦特別增設「追念劉以鬯先生」環節的紀念活動，以對劉以鬯作最後致敬。

貿發局副總裁周啟良表示，愛情文學不論甚麼年代均受歡迎，盼以此為引子，鼓勵閱讀風氣，對於書展入場人次方面，他稱團隊以平常心面對，但期望天公作美，令入場人士再突破百萬人。

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