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香港唱片金鐘店結業 愛樂者歎「少了文化」

2018-06-28 20:28世界日報 香港新聞組／香港28日電

有近30年歷史的香港唱片（Hong Kong Records），金鐘太古廣場分店營業至27日結束。香港唱片創辦人蕭勁展27日到分店駐足，坦言「沒什麼感覺。」有顧客表示唱片業的沒落是時代轉變的必然結果，稱重要的是音樂質素而非載體。也有不少熟客感歎可惜，有人感歎現在的商業世界，「只向錢看，缺少了文化。」

香港01報導，近年隨著串流音樂的流行，唱片行越來越少。曾經留意香港唱片的梁先生也坦言不覺得可惜，因為「時代遲早都會變。」對於現在串流音樂的盛行，梁先生指這是全世界的趨勢，他說：「重要的是內容而不是載體。」眼見香港唱片行越來越少，他只表示覺得「少了一間店可以逛。」雖然現在也習慣於網上聽音樂和看電影，但他也覺得唱片的音質會比較好。

據報導，新一代的年輕人也會對唱片情有獨鍾。20歲出頭的謝先生昨日專程到金鐘店拍照留念。他直言自己家中也有不少唱片，喜歡觸碰光碟的感覺，「見到很多光碟堆在一起，好似一個圖書館，然後逐張選擇，比較有親切感。」

報導說，對於從年輕就用唱片聽音樂的張先生，唱片業的沒落，是一種文化缺失，他覺得唱片「對人的影響是潛在的」。即使現在串流音樂盛行，自己仍不習慣用手機聽音樂，覺得沒有「味道」。

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