浸大保留普通話畢業要求 學生會批換湯不換藥

2018-06-28 20:17 世界日報 香港新聞組／香港28日電



浸會大學普通話畢業要求年初引發軒然大波，校方設立兩個工作小組作出檢討。教務會27日下午召開會議檢討小組提交的報告，以大比數通過暫時保留普通話畢業要求，並修訂必修普通話課程不計入學生大學總積點（CGPA），但合格者才可畢業；並在有條件下全數資助學生參與國家語委普通話水平測試（PSC），兩項新措施將於新學年推行。浸大學生會署理會長雷樂希表明不會接受，認為校方現時提出中期方案，只想淡化事件，換湯不換藥。

綜合媒體報導，目前浸大學生有數種途徑「過關」，包括修讀具三個學分的普通話課程，並計入學生大學總積點(CGPA)，新修訂將不計入CGPA，但合格者才可畢業。除此以外，學生可選擇直接報考國家語委普通話水平測試（PSC），並須取得三級甲等或以上成績。新措施下，校方會全數資助通過PSC的學生；或學生可選擇先修讀不計學分的PSC預備班，以免費應考PSC。至於觸發普通話爭議的豁免試存廢則未有定案。

此外，浸大將保留現有的豁免試及其他豁免安排，檢討及改變豁免試的工作仍在進行中，預計小組於9月提交建議書，讓教務議會審議及批准。

報導指出，浸大教務議會學生代表、學生會臨時行政委員會主席雷樂希出席會議後批評，新措施是「換湯不換藥」，仍然強制學生修讀普通話，亦一直以「拖字訣」意圖淡化這次事件。他表明不會接受方案，重申要求取消普通話畢業要求。他指，學生會暫未有後續行動，會再做討論。

報導稱，雷樂希斥責有教職員曾在小組會議上稱「若學生不鍾意普通話，不如退學」，形容有關經歷並不愉快。他又指，校方未有提供理據解釋普通話作為畢業要求的重要性，又沒有討論豁免試去留，形容參與小組檢討工作是浪費時間。

據報導，本身是教務議會當然成員的雷樂希在會前表示，準備了很多資料證明普通話對同學不太重要，包括2016年的政府數據證明普通話在香港使用率低、2017年的學術論文顯示普通話在工作和日常用途很少，以及有報告指僱主對大學畢業生的能力期望中普通話重要性較低，惟校方並沒有有回應這些論點。