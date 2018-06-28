老兵維權成維穩隱憂 中南海頭大

2018-06-28 18:44 世界日報 中國新聞組／北京28日電



老兵鎮江維權遭鎮壓，引發各界關注，甚至驚動北京。BBC報導，退伍軍人的就業安置問題，近年來成為中國一些群體事件的導火索，也成為北京頭痛的問題。

成百上千名退伍軍人曾先後在北京集結，近期中國江蘇退伍老兵抗議事件再次讓他們的訴求成為熱議焦點。

除了近日的鎮江事件，其他中國城市近期也發生了類似的退伍軍人抗議事件。據紐約時報報導，今年5月，一名老兵妻子據稱因參與維權活動而被警方拘留，數百名老兵隨後在河南漯河市聚集。6月中旬，有傳聞稱四川中江縣一名殘疾退伍軍人被警方毆打，也有老兵在當地抗議。

BBC報導，中華人民共和國成立至今，中國政府進行了11次裁軍，軍隊員額從抗美援朝時的627萬人降至目前的200萬人左右。最近一次裁軍是2015年9月，中國國家主席習近平宣布裁軍30萬人。中國官媒稱，中國現有退役軍人5700萬，這個數字以每年幾十萬的速度遞增。

近年來，城鎮退伍軍人安置工作出現了許多問題，一些單位拒收退伍軍人，安置計畫難以落實，一些退伍軍人表示，他們的權益受到損害。

上海政法學院國際事務與公共管理學院退休教授倪樂雄表示，國防是一個國家的頭等大事，對內穩定國家政權，對外防止外部侵略，「退役軍人問題處置不當的話，會讓現役軍官心寒，動搖國防基礎」。

今年3月，習近平表態，必須做好退役軍人管理保障工作，「不能讓英雄流血又流淚」。中國國務院機構改革實施後，全新的退役軍人事務部在4月掛牌，但是，目前仍不清楚該部門能否有效解決問題。

報導引述中國媒體說，退役軍人事務部被稱為退役軍人的「娘家」，負責軍隊轉業幹部、復員幹部、退休幹部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤等。

據報導，退役軍人的安置一直是讓中國政府頭疼的問題。習近平上台以來，中國爆發了兩次大規模的老兵抗議事件，老兵們要求提高退休金，改善福利待遇。2016年10月，上千名退伍軍人身穿迷彩服聚集到北京市中心的國防部八一大樓前靜坐抗議。2017年2月，數百名退伍軍人再度於北京集合，在中央紀委門外抗議。