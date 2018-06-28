製茶41年 他傳承指尖上的絕技

2018-06-28 04:33 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



53歲的張子全在攝氏300多度高溫的鐵鍋中，撒入一筐茶青，一雙粗黑的手，抓、抖、捻、揉、翻炒，動作如行雲流水，一氣呵成。

在低緯度、高海拔、常年雲霧繚繞的貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市毛尖鎮，大陸國家級非物質文化遺產傳承人張子全正在炒製都勻毛尖。自12歲時在祖父教導下炒製第一鍋茶，張子全製茶已有41年。

新華社報導，都勻毛尖是中國十大名茶之一，這一著名的綠茶品種色澤翠綠、條索捲曲、香氣清徹。

張子全指出，手工製作上等的毛尖茶，包括殺青、揉捻、搓團、提毫、乾燥等多道工序，從而固定外形、增加湯色濃度。

炒茶過程中，「提香提毫」環節極為關鍵。「這時，要改用杉木燒火，讓鍋內溫度迅速上升，茶香才能濃郁。」張子全說，這一過程俗稱「火中取寶」，祖輩發明的炒茶絕技就這樣在一代代人的指尖上傳承下來，原本白凈修長的雙手，也在一次次翻炒中變得粗黑、布滿老繭。早在1999年，張子全就獲得了在當地具有較高認可度的「金手指」稱號。

「認真做茶，老實做人」，是這位製茶大師的人生信條。「小時候，祖父告訴我，要練就高超的炒茶技藝，保留品茶的味覺，就不能抽菸喝酒，這一點我堅持到今天。」

「18歲的時候，我唯一的夢想就是擁有一片自己的茶園。」張子全說，為了實現夢想，他在當時務工的茶廠裏埋頭苦幹，從普通員工做到了生產線上的主任、廠長，學會了茶園管理的相關知識。

2009年，張子全在距離貴陽市約110公里的毛尖鎮坪陽村，主導成立了擺忙十里茶香茶葉專業合作社。皮膚黝黑、笑容質樸的張子全自豪地說，合作社剛成立時僅有六戶社員，發展到現在，已有60多戶，茶園面積超過1000畝。

41年來，張子全高超的炒茶製茶技藝，吸引逾千名學徒前來拜師，其中，獲得州級非遺傳承人的就有10多人，另有幾十位徒弟各自回鄉開設合作社，通過種茶和製茶帶動當地民眾發展茶產業。張子全欣慰地說，他的兒子張洪貴也是茶學專業的學生。

2017年張子全與黔南民族職業技術學院合作，成立了手工茶大師工作室，同時擔任學院教師。「帶學生上茶園，指導學生辨認可採摘的茶青，教會學生各種各樣的制茶技術，是我現在最喜歡的事。」他說。

「讓課本知識與實踐結合起來，把都勻毛尖茶的製作方式和茶文化傳承下去，讓全世界都知道都勻毛尖，這是我的夢想。」張子全說。