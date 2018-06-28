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廣東「三舊」改造 擬投3.5兆元

2018-06-28 04:33聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省首屆「三舊」改造項目推介會，昨在廣州舉行。這次推介會共推介項目208個，涉及「三舊」用地6.3萬畝，擬建建築面積9531萬平方公尺，擬投資額7601億元人民幣（約台幣3.5兆元）。

中新社報導，「三舊」改造是指「舊城鎮、舊廠房、舊村莊」改造。推介會舉辦「三舊」改造推動高質量發展論壇，來自自然資源部、廣東省國土資源廳，以及中山大學的專家、學者與相關企業代表圍繞「三舊」改造與城市空間結構優化、產業轉型升級、文化傳承的關係等主題，開展深入討論。

昨天推介的項目具體包括工業類改造項目32個、面積1.6萬畝；商住類137個、面積4萬畝；商服類39個、面積0.7萬畝。商住、工業類兩大類項目約占總面積的90%。

初步統計，上述項目全部完工後，預計將提供城市基礎設施和公益事業用地約2.6萬畝，新增公共綠地面積約0.7萬畝；建立成廉租房、經濟適用房、公租房約1.8萬套；用於文化設施、創意產業等文化建設約1.4萬畝；保護傳統、特色文化建築約58.8萬平方公尺；增加就業人口約94.3萬人。

廣東今後將每兩年舉辦一次「三舊」改造項目推介會，通過進一步健全體制機制、完善配套政策、搭建行業平台、推動立法等措施，促進廣東省「三舊」改造加速增量、提質增效。

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