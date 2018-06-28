大陸環保督察 查1.2萬件罰2.5億

2018-06-28 04:33 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸生態環境部昨發布，截至6月25日，第一批中央環境保護督察「回頭看」六個督察組共收民眾舉報2.9萬件，各被督察地方完成查處1.2萬件，其中立案處罰2579家，罰款2.5億元（人民幣，下同），約談1065人，問責1939人。

中新社報導，第一批中央環境保護督察「回頭看」六個督察組5月30日至6月7日陸續對河北、內蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣東、廣西、雲南、寧夏10省區實施督察進駐。截至目前，六個督察組基本完成第二階段督察任務。

各督察組進一步調查核實具體生態環境問題，堅決查處「敷衍整改」，陸續公開30餘個典型案例，推進地方邊督邊改。各督察組高度重視民眾生態環境訴求，及時轉辦督辦民眾生態環境舉報，並現場抽查核實被督察地方辦理情況。

被督察地方借勢借力推動解決突出生態環境問題，一批民眾身邊的垃圾、惡臭、噪聲、揚塵等汙染問題得以有效解決；一批整改不到位，民眾不滿意的生態環境問題再次查處，徹底解決；一批「表面整改」、「假裝整改」、「敷衍整改」的問題得以查處、問責；一批歷史遺留的生態環境問題全面啟動整治工作。

截至6月25日晚20時，六個督察組共收民眾舉報2萬9245件，經梳理合併重複舉報，累計向被督察地方轉辦交辦2萬3087件；各被督察地方完成查處1萬2409件，其中立案處罰2579家，罰款2萬5096萬元；立案偵查208件，拘留235人；約談1065人，問責1939人。

根據安排，各督察組已陸續進入第三階段督察，梳理情況，並開展必要的補充調查取證。各督察組繼續受理民眾生態環境問題信訪舉報，並針對突出問題或重復舉報較多問題開展抽查核實。