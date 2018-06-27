吳伯雄上海晤李強：台仍有多人 支持兩岸互利合作

2018-06-27 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中共中央政治局委員、中共上海市委書記李強，27日會見來訪的前中國國民黨主席吳伯雄，他推崇吳伯雄多年堅持92共識、反對台獨，致力振興中華，為兩岸交流合作做出貢獻，特表敬意。

吳伯雄則表示，當前兩岸關係雖然遭遇挫折，但是台灣仍有許多人支持兩岸應該互利合作，追求雙贏的和平發展大局。

吳伯雄一行27日飛抵上海，將出席第六屆滬台健康論壇。

吳伯雄在會中表示，李強先後在浙江省、江蘇省、上海市擔負重擔，尤其這三個地方與台灣關係密切，期望李強主政下，更能在對台交流上，發揮更大的影響力。

李強表示過去多次於杭州與台北和吳伯雄見面，2000年後吳伯雄先後到過上海達14次，顯示對上海有特別的情結，他代表上海市委、市政府及上海人民，要對吳前主席表示熱烈的歡迎之意。

李強簡要介紹上海的基本情況，強調上海五個戰略發展目標，要發展成為國際経濟、金融、貿易、航運及科技創新中心，同時也要追求上海成為全球性的城市，並打造長三角一體化，統一市場，讓安徽、江蘇、浙江三省加上上海市，達到優勢互補。

李強提到上海市現有一萬兩千多家台資企業，50多萬台灣人生活在此，台商第三代已經出現，如今上海市推動惠台60項新措施，將有助台灣同胞於滬的工作、經商、求學等。

吳伯雄指出，上海已經不止是大陸的上海市，而且是全世界的上海市，在世界地位舉足輕重，也代表大陸由富求強的發展代表，期許60項新規定有助於台灣同胞於上海的發展。

吳伯雄提到剛參加完祭㐲羲大典，有感於全球炎黃子孫血濃於水，認同中華文化的深厚情感。當前兩岸關係雖然遭遇挫折，但是台灣仍有許多人支持兩岸應該互利合作，追求雙贏的和平發展大局。

李強也認同吳伯雄對於92共識求同存異甚至化異的看法，他說存大同化小異是可以做到的。

上海市方面陪同出席的有中共上海市委常委鄭鋼淼，中共上海市委常委、市委祕書長諸葛宇杰，上海市副市長翁鉄慧，上海市政府參事室主任姜平、上海市台辦主任李文輝及中共中央台辦聯絡局副巡視員邱大昭。