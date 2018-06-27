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1.26億台幣劫案撤控 文子星待引渡印度

2018-06-27 16:51世界日報 香港新聞組／香港27日電

巨額日圓劫案，印度裔文子星獲撤控待引渡。圖／有線新聞
巨額日圓劫案，印度裔文子星獲撤控待引渡。圖／有線新聞
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印度恐怖活動而被國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男港人文子星（Ramanjit Singh），早前在港涉及一宗4.5億日圓（約411萬美元、1.26億台幣）劫案落網，案件昨於九龍城裁判法院提訊。律政司突申請撤回他和另一被告控罪，但文子星未能即時獲釋，因控方已應印度政府要求，前日在收押所以協助教唆逃獄及管有軍火等四項罪名將他拘捕。案件會押後至8月23日再提訊，以等待印度方面的正式引渡要求及相關文件。同涉4.5億日圓劫案的另外3名被告，會在8月6日再提堂。

文匯報報導，5名被告依次為簡志成（34歲）、Thapa Kenis（21歲）、Muhammad Yamin Butt（38歲）、文子星（29歲）及Limbu Enish（26歲）。他們原被控於今年2月9日，在尖沙咀碧仙桃路搶劫找換店職員逾4.5億日圓現金。文子星另涉聯同兩名同鄉處理一名印度裔商人被劫走的兩個行李箱，內有32.46萬美元及5萬歐元的接贓案，該案已安排在下月9日於區域法院續審。

據報導，高級政府律師施玉鳳指出，印度政府有60天的時間向港府提出正式的引渡要求，故申請押後至8月23日再訊，以便印度政府準備所需文件。代表文子星的大律師許碧琪（Elizabeth Herbert）確認文子星並無申請保釋，將還柙看管。

報導指出，2016年6月4日，印度警方在截停文子星駕駛的車輛時，證實該車為失車，並在車上自文子星與兩名同車人士的褲袋中搜出槍械及子彈。印度法院本將文子星拘禁在保安最嚴密的監獄，但他前年8月4日獲准保釋外出後，即棄保潛逃至香港

印度香港搶劫
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