影／韓正晤林鄭：粵港澳共同發展大灣區

2018-06-27 16:45 世界日報 香港新聞組／香港27日電



特首林鄭月娥昨於北京與主管港澳事務的國務院副總理韓正會面，匯報香港對大灣區發展規畫的意見和建議。林鄭提出，香港科研能力強，深圳則具製造能力，建議在大灣區建造國際創新及科技中心，香港與內地城市可分工和互補。

韓正晤林鄭，促粵港澳共同發展。 新華社 分享 facebook

明報報導，林鄭月娥本月結束歐洲訪問後直飛北京，昨早先與政制及內地事務局長聶德權、特首辦主任陳國基，會見港澳辦主任張曉明及中聯辦主任王志民，下午到中南海紫光閣與韓正見面。韓正說，粵港澳大灣區是國家主席習近平親自謀畫的重大國策，習近平非常關心和高度重視港澳地區發展，強調要全面準確貫徹落實一國兩制方針，特別是要堅定按「憲法」及「基本法」辦事，而粵港澳大灣區的合作，「是優勢互補、互利共贏、共同發展」。

據報導，林鄭在會面後表示，大灣區可以為香港經濟發展，尤其是在創新及科技上注入新動力，香港具備很好的大學和科研人才，亦有科學園，當中有很多初創及科技公司；而深圳有非常強、先進的製造能力，科學家的科研成果要轉化時，需要深圳的製造能力，故認為在大灣區建造一個國際創新及科技中心，可凸顯大灣區城市的分工和互補，達至互利共贏局面。

林鄭強調，香港不是坐著等大灣區的規畫出台，很多工作要不斷細化、深化，這是一個延續的過程，不覺得要完成規畫才能做事，港府過去一年亦積極推動促進創新及科技工作。報導說，大灣區發展規畫一直有傳於年中出台，但有指因韓正新接手項目，要時間再審議，而昨日亦是想聽香港政府在這方面的意見，料規畫文件會稍遲出台。