仇視老人？有中國網民主張棄領養老金 違者嚴懲

2018-06-27 15:27 中央社 台北27日電



自稱江西省宜春市老年大學學員的陸民向宜春市政府反映，中國養老金緊缺，不能只顧自己不顧國家，市政府應鼓勵市民主動申請放棄領取養老金，不放棄者應受法律嚴懲，建議沒收財產。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名自稱江西省宜春市老年大學學員的陸民向宜春市政府反映，中國養老金緊缺，不能只顧自己不顧國家，市政府應鼓勵市民主動申請放棄領取養老金，不放棄者應受法律嚴懲，建議沒收財產。

這項反映意見引起中國網民關注。有人指出，這不太可能出自真正的老人之手，應是有人惡作劇；另有人認為，如果這不是出自老人之手，那這種仇視老人的心態非常要不得，畢竟人都會老。

新浪財經報導，這項公開反映出現在宜春市人力資源和社會保障局官網，署名「張張」，自稱是「宜春市老年大學學員」，標題是「鼓勵市民主動申請放棄領取養老金的建議」。

反映指出，宜春市民「要有大局意識，多為國家著想」，現在養老金緊缺，大家不能「只顧自己不顧國家」。對於這種「只顧自己利益的行為，卻不為國家考慮的個人，已經喪失了做人的基本資格，應該受到法律的嚴懲，建議沒收財產，直接驅逐出境」。

這項反映提到，應該把更多的錢放在更需要的地方，例如中國紅十字會、中華慈善總會，希望工程等都需要錢。市政府可鼓勵市民把錢（養老金）捐給國家，放在更需要的地方，為國家分憂。

反映說，對主動申請放棄養老金的個人，市政府可發給獎勵證書，並於2019年受理市民主動申請放棄領取養老金。2020年1月起仍舊不主動申請者，可採取直接劃扣社保金的辦法，「列入黑名單，並移送公安機關依法嚴肅處理」。

面對這樣的反映，宜春市人力資源和社會保障局直截了當回答，「該建議不具可行性」。

這項反映意見被轉媒體轉載後，引起中國網民議論。多數網民懷疑，這項反映不是出自老人之手，畢竟涉及切身利益，而且還要上網打字，應非真正的老人所為。因此，不是中青年人惡作劇，就是有仇老心態。

有網民表示，最要不得的是貼文者心中可能暗藏的仇老心態。照顧國民是每個政府的責任，老人尤其需要照顧。而此人不但反對，還說要沒收領取養老金者的財產，「人都會老，這個人也會老，難道就不怕報應？」