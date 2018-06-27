送普亭的古琴 出自他的手

2018-06-27 03:04 世界日報 揚子晚報╱管筱、萬承源報導



日前在青島舉行的上合峰會上，一床古琴被作為國禮贈送給俄羅斯總統普亭。這床古琴的斫製者，是「隱居」在南藝的著名琴家──廣陵、諸城兩派傳人茅毅。而這床國禮古琴，是他根據家傳的一床距今已有千餘年歷史的北宋古琴所製。

名家巧思╱孔子家鄉辦峰會 選送仲尼式古琴

茅毅家傳的北宋古琴「松雪」。 圖／揚子晚報網 分享 facebook

茅毅表示，這床琴是以宋元佑四年蘇軾監製的玉澗流泉琴的拓片為模板，而琴的音色則是根據家傳的一床名為「松雪」的古琴調製的。松雪琴為北宋咸平二年所製，距今已有1019年的歷史。

茅毅用北宋古琴「松雪」彈奏古曲。 圖／揚子晚報網 分享 facebook

關於古琴的形制，有「唐圓宋扁」之說，這床古琴琴身顯得比較扁，比較寬大。因當時距北宋開國僅40年左右，所以在其身上還能看見唐琴遺風。茅毅說，這床古琴擁有一種「男人式的秀氣」，線條非常勁挺。他隨即在松雪琴上彈奏一段古曲，聲音厚重而有風骨。

因為其中加入綠松石、青金石、珊瑚、金銀粉等「八寶」顆粒，松雪琴的灰胎非常堅硬，因此儘管時隔千年，這床古琴漆面上的斷紋相比同時期的古琴較少，通體呈「大流水斷」。

茅毅又拿出一床古琴對比彈奏，此琴與上合峰會國禮為同一批製作，完全相同，用料為桐木，長約120厘米，寬約19厘米，線條俊朗明快。

古琴按形制分為伏羲式、仲尼式、神農式等不同的種類，選做國禮的那床古琴屬於仲尼式，被稱作「大仲尼」。

而另一床琴身更為秀氣的古琴「小仲尼」，則是茅毅按照家傳的一床元代松濤琴所製作的。

為什麼選擇仲尼式古琴作為國禮？茅毅說，仲尼式古琴的特點是風格端莊大方，體現儒家文化，最能代表中國文化的特點。相傳仲尼式古琴是孔子發明的，也不排除是後人托孔子之名所作，孔子是魯國人，這次上合峰會是在山東青島召開，因此用這種古琴作為國禮又多了一層意義。

名家背景╱祖母是古琴大師 他卻學鋼琴提琴

茅毅現任中國民族管弦樂學會古琴專業委員會理事、中國崑劇古琴研究會理事，同時在中國多所高校擔任客座教授。他祖籍山東濟南，家裡曾是濟南四大望族之一。茅毅的祖母高松如師從古琴大師詹澄秋先生，是諸城派第五代傳人，也是茅毅的古琴啟蒙老師。他的祖父是國學大師章太炎的弟子，父親是當代著名音樂美學家、教育家，母親師從吳昌碩的弟子畫家王個簃。

雖出生在這樣一個家庭，但他兒時最早學習的卻是小提琴和鋼琴。儘管祖母擔心學古琴「沒有飯吃」曾多次拒絕教他，但茅毅心心念念的仍是古琴的雅韻。

10歲那年，在茅毅一再要求下，祖母終於同意試試看。茅毅悟性很高，一下午就學會古曲《良宵引》，祖母覺得他確實是個可塑之才，茅毅至此開始學琴之路。

年輕時的茅毅跟古琴大師梅曰强學習。 圖／揚子晚報網 分享 facebook

茅毅18歲時，祖母年事已高，他轉而拜在廣陵派第11代傳人、一代大師梅曰強門下，刻苦學習20多年。在此期間，他還得到多位大師和老先生的指點。

從學琴到製琴，最初的念頭源於上世紀80年代在杭州參加的一次「雅集」。1988年，茅毅參加杭州的西湖琴社，發現中國美院一些年輕人有學琴的熱情，但用的琴卻很糟糕，而當時做琴的人非常少，這讓他萌生自己斫琴的想法。

雖然那時候他對古琴的彈奏已有了不少積累和心得，但嘗試自己製琴時，卻仍遇到不小的困難。茅毅翻閱尋找到的古籍，發現裡面的記載非常簡潔，一個步驟常常一兩句話概括，而且記載的大多是古琴的樣式、材料等，聲學方面幾乎沒有涉及。

好在他當時是鋼琴廠的調律師，之後又去日本專門學習調律專業，在南京藝術學院教授相關課程，對樂器構造與聲學的關係有比較深的研究。

古時的琴全由手工製作，可以說每一床琴都是不一樣的，沒有一個統一的「標準」。如何才能讓木材發出最好的聲音？茅毅不斷嘗試，反覆推敲，直到2002年，在斫製200多床古琴後，茅毅掌握成熟的斫琴技藝，能夠駕馭那無形無跡，卻又高古蒼勁的琴音了。

名家堅持╱工序細分幾十道 斫一琴需耗五年

西漢劉向《列士傳》道：干將莫邪為晉君作劍，三年而成。實際上，製作出一床好的古琴，時間甚至要比這更長。茅毅斫製一床古琴，一般要花上五年時間。

他表示，一床古琴的斫製，粗分有十幾道工序，細分則有幾十道。選好的木材要先在水裡泡兩年，定型需要一到兩年，其後還需要製形、修琴面、挖槽腹、合琴、裹布、刮灰胎、上配件、上表漆、揩清、推光、上弦……。

而在這其中，每一項裡又分為若干工序，每個工序需要反覆操作多遍。比如灰胎要刮五、六層，每一層胎刮完後都要等乾透，然後打磨找平。等到整個灰胎全部平了，摸起來非常潤的時候才能夠刷漆。就這樣，每個工序短則幾天，多則要幾個月。

而揩清與推光是非常重要的步驟，能夠褪去琴身浮光，使古琴的漆面散發出內蘊之精光。這個步驟，需要極其細膩的手法。與春秋末期鑄劍師干將、莫邪夫妻鑄劍一般，這道工序是由茅毅的妻子完成的。妻子的一雙巧手，讓古琴顯得更加深邃而具內涵。

如今，除了彈琴、斫琴，茅毅一直在堅持古琴的推廣，他創辦雲雪堂古琴傳習中心，此後又在北京、上海、江蘇、山東等多地設立古琴推廣中心。

在茅毅看來，學習彈奏古琴，絕不是對旋律進行標準化的演奏，因為即便是大師，隨著年齡與心境的不同，每一次彈奏的琴音也是不同的。他認為，古琴易學難精，除了堅持之外，更重要的是對傳統文化與綜合修養的積累，這才是學習古琴的本真之意。(中國新聞組整理)