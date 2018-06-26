中國通報 青海出現H5N1禽流感疫情

2018-06-26 23:38 中央社 巴黎26日綜合外電報導



世界動物衛生組織（OIE）今天表示，根據中國農業部的報告，中國通報青海省一處農場爆發高病原性H5N1禽流感疫情。

中國農業部表示，青海省這處農場爆發疫情後，飼養的1615隻肉雞有1050隻死亡。其餘的雞隻已撲殺處理。

中國3月間也曾通報出現H5N6和H7N9禽流感疫情。