北京地鐵安管 2車廂配1乘管員

2018-06-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京地鐵20日已新增超過2000名乘務管理員進駐4條路線，每2節車廂就配置1人，主要負責解決車廂內的不文明現象和突發情況。

綜合大陸媒體報導，北京大眾運輸的安全管理明顯升級。繼2016年實施公車配置乘務管理員後，北京地鐵去年6月進駐第一批乘管員1100餘人，20日再大幅增加2000餘人；在主要幹線，每兩節車廂就可看到一名穿制服、戴紅帽、別紅臂章的乘管員，監視車廂狀況。

北京地鐵宣稱，乘管員均為18至35歲男性，無違法犯罪紀錄，且具備公安機關頒發的保安員許可證，並已接受車廂內安全防範相關知識培訓。

報導稱，北京地鐵先前維持秩序的人員主要有工作人員、北京交通執法總隊軌道大隊執法人員和駐站警察，但這些人員都在地鐵站，無法在車廂內部維持秩序。

報導指出，乘管員可制止地鐵列車上乞討、賣藝、散發小廣告、無照遊商等擾序行為，以及乘客的不文明行為。

北京地鐵公司相關負責人說，當列車遭遇暴恐襲擊、個人極端行為、地鐵故障等突發情況時，乘管員可及時報警，積極配合工作人員做好乘客的組織疏散。

當發生群體性恐慌事件時，乘管員須及時了解情況，穩定乘客情緒，並報告工作人員。此外，遇到乘客生病、糾紛及情緒不穩定情況時，乘管員也要及時報告並主動幫助乘客。