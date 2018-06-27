兩岸青年短片賽 台片奪金獎

2018-06-27 02:17 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／上海報導



由上海多個單位主辦的「We愛．第二屆兩岸青年短片大賽」26日舉行頒獎典禮，其中台灣青年表現優異贏得多個獎項，陳緯琳與其台灣團隊製作的動畫短片《屋子心》更拿下金獎。 「We愛．第二屆兩岸青年短片大賽」26日在上海舉行頒獎典禮，其中台灣青年表現優異贏得多個獎項。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook

「We愛．第二屆兩岸青年短片大賽」由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心指導，文匯報社、上海市廣播影視製作業行業協會、滬測信息科技（上海）有限公司共同主辦，目的是為促進兩岸青年文化交流與合作，並培養兩岸影視創意人才。

今年的大賽於2月14日再度展開，最後共收到兩岸參賽作品達2119部，比去年的1203部明顯增加。由兩岸專業評審歷經四個多月，最終從中選出50部入圍作品。其中，更有10部為兩岸青年合拍影片。

6月下旬，入圍作品的主創人員齊聚上海，參加為期八天的「電影大師交流營」。在今年的第21屆上海國際電影節期間，八部推薦作品還在上海大光明電影院進行了專場展映。

大賽評審專家之一的上海電影集團製片人祁偉禮表示，透過這次大賽，讓他看到了電影未來更多的表達方式以及新的創作形式。他稱許參賽兩岸青年作的品展現出的思考上的成熟冷靜、製作上的創新創意，或許未來當中有人將會成為真正的「電影大師」。

除《屋子心》獲得金獎，由台灣青年蔡辰郁和莊絢淳所拍製的《鮮蔬香烤嫩雞佐蜜漬青檸醬》也榮獲銅獎，銀獎則是由大陸團隊製作的劇情類短片《平小》獲得。另，由四位兩岸青年合拍片的《貳加貳》則獲得「We愛獎」，《舞台》、《送你最後一哩路》、《S．M．H》、《局外人》、《她》、《舍我之戀》等六部作品獲得「優秀獎」。

評審團稱，作為一部紙製逐幀定格動畫，金獎作品《屋子心》把老屋擬人化，通過屋子「內心」的感受，講述不斷變化的時代中人與老屋之間的情感、對話，折射人情變化和時代發展。手工製作和獨特的敘事方式讓每一個畫面都傳遞著時代的溫度和人文關懷。

26日頒獎典禮後，主辦單位將通過大賽官網、文匯新媒體、愛奇藝、東森新聞雲等平台，展映所有獲獎作品和入圍作品，讓更多有興趣的兩岸民眾在線上觀賞，並鼓勵兩岸更多青年電影人勇敢追逐電影夢。