親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

兩岸青年短片賽 台片奪金獎

2018-06-27 02:17聯合報 特派記者林庭瑤／上海報導

上海多個單位主辦的「We愛．第二屆兩岸青年短片大賽」26日舉行頒獎典禮，其中台灣青年表現優異贏得多個獎項，陳緯琳與其台灣團隊製作的動畫短片《屋子心》更拿下金獎。

「We愛．第二屆兩岸青年短片大賽」26日在上海舉行頒獎典禮，其中台灣青年表現優異...
「We愛．第二屆兩岸青年短片大賽」26日在上海舉行頒獎典禮，其中台灣青年表現優異贏得多個獎項。 特派記者林則宏／攝影
分享

「We愛．第二屆兩岸青年短片大賽」由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心指導，文匯報社、上海市廣播影視製作業行業協會、滬測信息科技（上海）有限公司共同主辦，目的是為促進兩岸青年文化交流與合作，並培養兩岸影視創意人才。

今年的大賽於2月14日再度展開，最後共收到兩岸參賽作品達2119部，比去年的1203部明顯增加。由兩岸專業評審歷經四個多月，最終從中選出50部入圍作品。其中，更有10部為兩岸青年合拍影片。

6月下旬，入圍作品的主創人員齊聚上海，參加為期八天的「電影大師交流營」。在今年的第21屆上海國際電影節期間，八部推薦作品還在上海大光明電影院進行了專場展映。

大賽評審專家之一的上海電影集團製片人祁偉禮表示，透過這次大賽，讓他看到了電影未來更多的表達方式以及新的創作形式。他稱許參賽兩岸青年作的品展現出的思考上的成熟冷靜、製作上的創新創意，或許未來當中有人將會成為真正的「電影大師」。

除《屋子心》獲得金獎，由台灣青年蔡辰郁和莊絢淳所拍製的《鮮蔬香烤嫩雞佐蜜漬青檸醬》也榮獲銅獎，銀獎則是由大陸團隊製作的劇情類短片《平小》獲得。另，由四位兩岸青年合拍片的《貳加貳》則獲得「We愛獎」，《舞台》、《送你最後一哩路》、《S．M．H》、《局外人》、《她》、《舍我之戀》等六部作品獲得「優秀獎」。

評審團稱，作為一部紙製逐幀定格動畫，金獎作品《屋子心》把老屋擬人化，通過屋子「內心」的感受，講述不斷變化的時代中人與老屋之間的情感、對話，折射人情變化和時代發展。手工製作和獨特的敘事方式讓每一個畫面都傳遞著時代的溫度和人文關懷。

26日頒獎典禮後，主辦單位將通過大賽官網、文匯新媒體、愛奇藝、東森新聞雲等平台，展映所有獲獎作品和入圍作品，讓更多有興趣的兩岸民眾在線上觀賞，並鼓勵兩岸更多青年電影人勇敢追逐電影夢。

上海電影
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

送普亭的古琴 出自他的手

2018-06-27 03:04

神仙洞府 遼寧本溪水洞

2018-06-27 02:02

廣州白雲機場旅客量 逼近香港

2018-06-27 02:18

首個對台研學基地 集美廈門開業

2018-06-27 02:18

銅鑄滇魂 展出滇國青銅文化

2018-06-27 02:18

福建東山 慶關帝文化旅遊節

2018-06-27 02:18

中國廣核集團 接收港實習生

2018-06-27 02:18

北京地鐵安管 2車廂配1乘管員

2018-06-27 02:17

達爾扈特祭典 蒙古族歡慶

2018-06-27 02:17

南京共享單車 全面免押金

2018-06-27 02:17

世界文化遺產 五女山高句麗遺址

2018-06-27 02:03

東北美食代表 殺豬菜

2018-06-27 02:03

滿族剪紙 用藝術說故事

2018-06-27 02:02

香港發生罕見鬧市槍擊案 四人重傷

2018-06-26 20:20

販嬰也能預約！湖南破字母集團 現生現賣一個9萬

2018-06-26 19:02

兩岸青年短片大賽 台灣年輕電影人表現亮眼

2018-06-26 18:05

北京地鐵新增2千名乘管員 2節車廂配1人

2018-06-26 16:47

民陣上訴失敗 七一遊行擬「打游擊」

2018-06-26 16:02

鎮江老兵示威 當局清場 嚴控交通禁入

2018-06-26 16:01

旺角騷亂案 暴動罪判囚6年 梁天琦提上訴

2018-06-26 16:00

暑假遊香港要注意 小心拿到「練功券」

2018-06-26 16:00

報復！山東男開叉車瘋狂衝撞釀1死10多傷 遭擊斃

2018-06-26 15:55

廣西山體滑坡 一家6口被埋2死4失蹤

2018-06-26 15:42

影／廣西連日暴雨 20棟建築轟然倒地

2018-06-26 15:29

中興通訊新董事長 傳西安微電子黨委書記出任

2018-06-26 15:18

劉曉波逝世周年追憶會 將在德國舉行

2018-06-26 13:45

首例！女大生勝訴 大陸火車取消吸菸區

2018-06-26 12:49

鼓勵女性30歲前別結婚 洛杉磯前副市長紅遍大陸

2018-06-26 10:39

深圳2025年設20所大學 重點布局「新工科」

2018-06-26 01:41

陸瘋無人機 從大城紅到鄉村

2018-06-26 01:41

京滬空中快線漲價 多家漲近1成

2018-06-26 01:41

整頓共享單車 杭州單車有「身分證」

2018-06-26 01:41

共享單車 深圳擬立法限制數量

2018-06-26 01:41

高校招生諮詢忙

2018-06-26 01:41

東航招人 上萬人應聘

2018-06-26 01:41

鎮江退伍軍人抗議持續 當地嚴控出入交通

2018-06-25 18:33

港鐵西鐵線元朗站橋墩沉降 港府早知情

2018-06-25 15:14

徐立之研究囊狀纖維化 第4位華人獲華倫醫學獎

2018-06-25 15:13

田北辰爆：港鐵沙中線紅磡站 短鋼筋5000支

2018-06-25 15:09
看更多

熱門文章

華航影響台灣地位？前香港特首梁振英加入台灣名稱戰局

2018-06-26 13:27

移居台灣20年怨經濟無長進 頂級飯店大廚失望回香港

2018-06-26 18:56

大陸鎮江老兵維權抗爭 傳解放軍鎮壓

2018-06-26 11:28

環時社評：蔡英文發狂言「天欲其亡，必先令其狂」

2018-06-26 16:57

鎮江老兵抗議「六四」翻版 大陸傳坦克鎮壓

2018-06-26 12:15

男子不想結婚分手 兩個月後公開求婚被她果斷拒絕

2018-06-26 12:46

前美亞太副助卿：中國意識到無法贏得台灣民心

2018-06-26 10:51

她世足賽彩票中獎開心拍照發網 隔天去兌獎竟被盜領

2018-06-26 16:16

鼓勵女性30歲前別結婚 洛杉磯前副市長紅遍大陸

2018-06-26 10:39

吃水蜜桃嘴發麻 驚見活蜈蚣竄出

2018-06-26 20:17

大陸對印、韓、孟等國家 大豆零關稅

2018-06-26 16:10

中共證實 神盾艦17日航經巴士海峽、台灣海峽等

2018-06-26 20:47

影／廣西連日暴雨 20棟建築轟然倒地

2018-06-26 15:29

日航僅在簡中官網標示中國台灣 陸媒：不接受

2018-06-26 21:05

陸媒：中國晶片自給率不到10%

2018-06-26 12:02

美光控聯電替陸企竊密 鄔賀銓：貿易戰損人不利己

2018-06-26 18:49

首例！女大生勝訴 大陸火車取消吸菸區

2018-06-26 12:49

全球最高小學生？這個四川娃11歲就2.06米

2018-06-26 16:33

女學生告贏鐵路局 中國火車將全面禁菸

2018-06-26 12:08

香港發生罕見鬧市槍擊案 四人重傷

2018-06-26 20:20

蔡英文籲防禦中國擴張 陸外交部：挾洋自重無濟於事

2018-06-26 20:16

首次公佈消息 中國首艘核動力破冰船開建

2018-06-26 19:53

中國研製「信鴿」無人機 將成監控間諜鳥

2018-06-26 15:58

台資醫院院長：對台措施不會掏空台灣醫界

2018-06-26 19:29

日本前首相福田康夫 悼念南京大屠殺

2018-06-26 19:20

在岸人民幣連跌四日 近半年來低點

2018-06-26 17:11

敵人的敵人是朋友 中國提共同目標拉攏歐洲

2018-06-26 17:32

北京地鐵新增2千名乘管員 2節車廂配1人

2018-06-26 16:47

中興通訊新董事長 傳西安微電子黨委書記出任

2018-06-26 15:18

離岸人民幣兌美元短線走低 跌破6.57關口

2018-06-26 17:45

馬提斯訪中態度趨軟 分析：北韓問題需聯中

2018-06-26 21:19

低端人口風波北京大興大火報告出爐 逮15人處分21官

2018-06-26 15:46

小米認購首日 前十家券商融資逾港幣70億元

2018-06-26 13:01

馬提斯訪中 誰接見談什麼受關注

2018-06-26 21:30

台灣聯新醫療集團 將協助上海健康醫學院成立醫管研究所

2018-06-26 21:16

寧夏書記石泰峰晤吳伯雄 盼寧台多交流

2018-06-26 22:43

鎮江老兵示威 當局清場 嚴控交通禁入

2018-06-26 16:01

中國監控科技輸出 外界憂隱私問題

2018-06-26 12:55

會見法國總理菲力普 習近平：中法共舉多邊主義旗幟

2018-06-26 18:56

樂金廣州廠進軍中國OLED市場 「用戶歡迎我們」

2018-06-26 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top