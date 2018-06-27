中國廣核集團 接收港實習生

2018-06-27 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國廣核集團（簡稱中廣核）表示，該公司即日起正式接收來自香港城市大學的大學生進行實習。據悉，這是內地核電企業首度向香港青年學生敞開實習大門。

中新社報導，作為中國最大、世界第三大核電企業，中廣核目前擁有在運核電機組20台，在建核電機組8台，在運在建總裝機容量3174萬千瓦，研發成功了具有自主知識產權的三代核電技術華龍一號，出口至老牌核電強國英國。香港城市大學則是香港唯一擁有核專業的高校，擁有一批高水平的核電專家。

據中廣核新聞發言人黃曉飛介紹，香港城市大學將有2名學生前往中國在英國投資最大的英國核電項目實習，另有2名學生前往中廣核研究院實習。

其中，赴中廣核英國公司實習的2名學生來自香港城市大學機械及生物醫學工程系。黃曉飛表示，這是中廣核投資的英國核電項目，是中國在英國及歐洲最大的投資項目，被稱為「中英黃金時代的旗艦項目」。

另一個實習單位也代表著中廣核的硬實力。黃曉飛介紹，中廣核研究院是中廣核下屬的重點科研單位，除了參與“華龍一號”的研發之外，還在牽頭開展四代核電、嬗變堆等先進核能技術的研發，並且在小型堆、先進核燃料組件、核電機器人等方面開展科研攻關，是中國一流的核電科研機構。在一些先進技術研發領域，中廣核研究院已經走到了國際最前沿。

對此，香港核學會主席陸炳林表示，非常高興看見香港學生有機會到中廣核實習,並能從中學習先進的第三代核工程技術。希望香港的工程人員能有更多機會，為國家核工業的出口作貢獻。

中廣核與清華大學、香港城市大學于2015年12月簽署三方戰略合作協議，在高水平核電人才培養、先進核能堆型技術研發、自主新一代核電軟件研發與應用、核電廠燃料設計與管理、核技術應用、核電廠退役等多個方面展開合作。