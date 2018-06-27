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首個對台研學基地 集美廈門開業

2018-06-27 02:18聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸首個對台研學基地開業－集美研學，未來將輻射港澳台。廈門(集美)對台研學旅行基地深圳日前開業，隨著暑假的大幕輕啟，集美將迎來一年一度的研學旅行高峰，7月將有來自全球30多個國家和地區的大學生來此，留下在集美研學的獨家記憶。據悉，廈門集美區研學政策也將輻射港澳，吸引更多台港澳青少年來集美研學旅行。

據香港文匯網，近年來，集美以構建全域旅遊格局為站位，統籌轄區內各具特色的旅遊資源，打造研學旅行大營地。去年，以研學、親子、兩岸青年融合為主要內容的廈門(集美)對台研學旅行基地獲批福建省首批對台交流基地。

它包括集美鰲園、園博苑、誠毅科技探索中心、老院子景區四個國家級4A景區，以及廈門靈玲國際馬戲城、雙龍潭景區、正新輪胎博物館等多個景區、科教基地，可謂「一網打盡」集美優勢文化旅遊資源。

日前。300多位重慶學生近日結束了在廈門集美7天研學旅行之旅，這也是廈門集美研學總部在正式營業後迎來的第一個大陸研學團。

為吸引更多青少年來集美研學旅行，進一步發揮廈門(集美)對台研學旅行基地的作用，集美區更是對開展來集美研學團的機構予以獎勵扶持。未來，集美區研學政策也將輻射港澳，吸引更多港澳台青少年來集美研學旅行，了解大陸經濟社會建設成就，增強兩岸青少年交流互動。

據介紹，以研學總部大樓為「大本營」，集美區正全力打造「研學旅行泛營地化」，構建集研學旅行產業園、研學旅行主題營地、研學旅行泛營地為一體的全產業鏈研學旅行產業；並且以打造「中國南方國際研學旅行之都」為目標，不斷完善研學旅行從基礎旅遊到行業引領的全產業鏈，力爭將研學旅行打造為具有國際視野的「集美IP」。

廈門輻射福建
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