廣州白雲機場旅客量 逼近香港

2018-06-27 02:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



廣州白雲國際機場公司黨委書記、董事長邱嘉臣透露，2017年廣州白雲機場旅客吞吐量超過6500萬人次，今年旅客吞吐量有望突破7000萬人次。目前廣州機場進駐了75家中外航空公司，通航全球220個航點。換言之，今年廣州將進一步貼近香港的旅客吞吐量。

據香港文匯網，邱嘉臣表示，大灣區國際機場群可將航空市場「蛋糕」做大，可讓香港和廣州等大灣區城市同時受益。從統計數據看出，珠三角五大機場均有增量統計，沒有出現此消彼長的情況。上半年香港機場貨運量增速超過廣州。廣州目前有157條國際航線，計劃未來三年再加開30條新國際航線，除了開通可直飛馬德里、波士頓等歐美航線，還打造「非洲快線」。

今年四月份廣州白雲機場正式全面啟動T2航站樓，容量大幅擴大。廣州空港經濟區管委會黨組書記、主任孫秀清表示，白雲機場T2航站樓總體旅客吞吐量設計容量已提升至每年8000 萬人次，南方航空等已順利轉場運營。目前，航線網絡已覆蓋全球220個航點，擁有航線超過300條，其中國際航線157條。

為吸引中轉客等國際客流，廣州白雲機場將進一步拓展國際航線。「僅2017年白雲機場旅客總量、國際旅客量及國際中轉旅客量增幅分別達10.2%、17.6%和23%。」邱嘉臣表示，在廣州白雲機場中，國際旅客占比達到24%，國際中轉旅客占國際旅客總量的23.5%，國際樞紐建設成效顯著。

據了，廣州白雲機場計劃未來三年內新開國際航線30條。在歐洲航線方面，針對歐洲主要一線城市航權已基本用完現狀，爭取開通馬德里等航線，利用廣州地緣優勢，打造歐洲到大洋洲的門戶樞紐。在北美和澳新市場方面，推動開通芝加哥直航航線，以及波士頓等航線。在雪梨、墨爾本、奧克蘭等航線上增加運力，提高澳新產品競爭力，為旅客提供更豐富的「廣州之路」出行選擇。在非洲市場方面，旅遊熱門城市卡薩布蘭卡等也將是全力推動的重點航線。