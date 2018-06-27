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滿族剪紙 用藝術說故事

2018-06-27 02:02聯合報 特派記者汪莉絹／遼寧本溪報導

中國剪紙是世界級人類非物質文化遺產，也是展現各個時代民眾生活的民俗藝術。滿族剪紙是滿族文化的重要組成部分，心靈手巧的滿族民間藝人，把所見、所聽、所喜愛的人物和景物剪成作品，用藝術形式說出屬於滿族特有的故事。

劉桂芝：本溪滿族剪紙傳承人。 記者汪莉絹／攝影
劉桂芝：本溪滿族剪紙傳承人。 記者汪莉絹／攝影
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談起滿族的剪紙藝術，本溪滿族剪紙傳承人劉桂芝說，滿族剪紙起源於滿族的宗教信仰－薩滿教，作為祭祀之用。例如，在薩滿教的眾多神靈中，有個「嬤嬤神」。嬤嬤就是老太太，這種神分管許多事情，諸如子孫繁衍，女兒婚姻等。

滿族剪紙：大姑娘，叼煙袋。 記者汪莉絹／攝影
滿族剪紙：大姑娘，叼煙袋。 記者汪莉絹／攝影
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一些滿族家庭有剪「嬤嬤人兒」的習慣，久而久之就形成具獨特語言和風格，反映滿族人生活習俗的民間藝術。

據說滿族的剪紙藝術在清朝時期，已成為全民性藝術，連皇親國戚都離不開剪紙。例如，北京故宮的坤寧宮，是清代皇帝結婚時的花燭洞房；宮殿前後窗的窗紙都是裱糊在外面的，牆壁用紙裱糊，貼有黑色的「囍」字剪紙。

滿族與漢族的剪紙在技巧或呈現形式並沒有太大不同，主要都是陰刻、陽刻、陰陽結合等表現手法，較大的差異是在題材內容的選取。滿族的剪紙很多是表現滿族的生活習俗，包括婚喪喜慶、民間神話等。例如，滿族三大怪－「窗戶紙糊在外，大姑娘叼個大煙袋，養個孩子吊起來」；「上貼餅子下燉菜」、「雙腳沒有單腿快」、「不吃鮮菜吃酸菜」等獨特有趣的生活習慣。

滿族剪紙造型多平面化，簡練概括，從內容上可分為吉祥剪紙，花鳥魚蟲剪紙，山水風光剪紙，人物、盆籃碟盤瓶、瓜果、動物、花字剪紙等類型。根據具體用途，又可分為窗花、祭神、節令剪紙、結婚喜慶剪紙、葬喪剪紙、日常裝飾剪紙等。

談到學習剪紙的難易，劉桂芝說，學習剪紙也講究天分，以前在滿族家庭裡，大多數姑娘都會跟著母親或姥姥學習；手巧的姑娘，一個星期就能掌握住精髓，半年就能出師。現在，學剪紙的姑娘越來越少，自己退休後再投身剪紙藝術，就是擔心剪紙傳承的問題。

本溪是滿族人聚居地之一，本溪滿族剪紙，不僅傳承舊有文化技藝，也開始努力在傳統中融入時代精神和創新，為滿族剪紙藝術開拓嶄新的未來。

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