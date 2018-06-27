東北美食代表 殺豬菜

2018-06-27 02:03 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



東北美食「殺豬菜」，是東北人逢年過節不可少的家常菜。 分享 facebook 大陸東北地區因獨特的人文和地理環境，衍生出特有的東北菜；其中，又以白肉血腸最能代表東北菜。東北人把白肉血腸稱為「殺豬菜」，是逢年過節不可少的家常菜。

白肉酸菜血腸，是滿族特有的傳統名菜，全稱應該是「酸菜燉白肉血腸」。據說「白肉血腸」，是從滿族人祭祀所用祭品演變而來。滿族信仰薩滿教，在祭祀過程中，以豬為牲，而祭祀後豬肉分食於帝王或貴族，這種肉叫「福肉」，即「白肉」。而同樣在祭祀中，「灌血於腸，亦煮鍋內」，這就是血腸。早在清代，瀋陽和吉林地區開設的白肉館，都兼營血腸。

過去，東北農村殺豬過年是一件大事，無論誰家殺豬，都要把親朋好友請來吃殺豬菜，這種習俗至今在東北還保留著。殺豬時最講究的是吃血腸，因此也流傳一句話是「忙不忙，吃血腸」。

喜歡吃白肉血腸的東北人說，這道菜是越燉越好吃，味道也越香；燉煮過的五花肉，肥油被酸菜吸淨，肥而不膩，血腸軟嫩滑溜，口感絕佳，酸菜清脆爽口，再沾上特調的醬汁，入口就是屬於東北最地道最獨特的味道。

很多年前，大陸有一首著名流行歌曲「東北人都是活雷鋒」，歌曲的最後一句是家喻戶曉的名言，就是「翠花，上酸菜！」據說，這裡的酸菜就是指「酸菜燉白肉血腸」。這道菜不但是東北人最眷戀的家鄉味道，也是東北菜最佳代表。