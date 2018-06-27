世界文化遺產 五女山高句麗遺址

2018-06-27 02:03 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧本溪報導



遼東是滿族的龍興之地，也是中國古代北方少數民族的發源地；想要了解滿族和其他遼東少數民族的歷史，被列入世界文化遺產的本溪五女山高句麗遺址，必不能錯過。

五女山位於桓仁滿族自治縣桓仁鎮北，是古代高句麗民族文明的發祥地之一。該山相傳有五女屯兵其上，因此得名。亦有一說是，古時有五位仙女下山為民除害，民眾在山上修五女廟以為感念。五女山山城，是中國古代北方高句麗民族的開國都城，是東北亞地區最早山城之一，有「東方第一衛城」之稱。

據史料載，漢元帝建昭二年（西元前37年），北扶餘王子朱蒙因宮廷之爭逃亡至此，在山上建立高句麗第一都城，史稱紇升骨城，歷時40年。山城內建有王宮、糧倉、兵營、眺望台等。漢代至明代1500年間，五女山山城一直沿用，留存大量文物。

明永樂二十二年（西元1424年），建州女真第三代首領李滿柱進軍遼寧時，居於此山城的南麓甕村。其後，五女山山城一直是建州女真的防守駐地。因此，五女山也是滿族文明的發祥和啟運之地。

由於這裡曾是高句麗民族開國都城，2004年以「高句麗王城、王陵、貴族墓葬」項目，與吉林省集安市的高句麗遺跡一起被列入「世界遺產名錄」。

五女山山城依山勢而建，呈不規則的楔型，南北長1540公尺，分山腰的外城和山頂的內城兩部分。山城東、西、北三面都是百尺峭壁，南面是險峻的陡坡，地形易守難攻。目前城內主要發現3處大型建築遺址，以及城牆、哨所、兵營、蓄水池等遺址。專家考察後認為，五女山山城繼承中國北方先民構築山城的傳統，在城址選擇、城區布局、牆體砌築方法以及石料加工等方面，形成一種獨特的山城建築形式。

除高句麗遺跡外，五女山的景色秀美，主峰海拔824公尺，站在東端峰巔，可眺望遼寧最大的水庫桓龍湖，煙波浩渺，雲天山水，美不勝收，腳下的桓仁鎮全景，更是盡收眼底。南面有一隘口，乘纜車可達山頂。