反思知青上山下鄉 陸學者：不能全盤肯定或否定

2018-06-26 21:54 中央社 上海26日電



今年是中國文革推動大規模「知識青年上山下鄉」運動50週年，上海復旦大學日前舉行相關研討會，學者認為這項運動不能全盤肯定或否定，而是具有多面性。

澎湃新聞報導，「新史料與新視野：上山下鄉與知識青年學術研討會」22至23日在復旦大學舉行，40多名中外學者與會，23名學者分享論文和自己對知青的研究經驗。

所謂「知青」多數是只有初中學歷的年輕人。中共在1955年就有鼓勵知青上山下鄉的政策，目的是加強農村墾荒。

1966年文化大革命開始。1968年底中共領導人毛澤東下達指令：「知識青年到農村去，接受貧下中農的再教育，很有必要」。開啟此後約10年間1700萬名知青的強迫離鄉。

報導引述曾是知青的中央黨史和文獻研究院研究員鄭謙說，有評價認為，知青為振興不發達地區做出了貢獻。但大批知識青年在青春年華失去在學校接受正規教育的機會，造成人才上的斷層，給國家的現代化建設帶來了長遠的困難。

中共已故領導人鄧小平對此政策也講過「三個不滿意」：農民不滿意、家長不滿意、知青不滿意。

鄭謙強調，上山下鄉運動不是孤立的，而是整個「文革」的組成部分。在當時學校停課、社會不尊重知識的情況下，如果1700萬青年不下放到農村，對城市的壓力實在太大。

他認為，對知青上山下鄉運動不要全盤肯定，也不要全盤否定。此外，不同時期、不同類的人如「紅五類」和「黑五類」、不同目的地如「去兵團」和「去農村」，這些上山下鄉的經驗和意義都不同，具有多面性。