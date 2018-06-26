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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

中興通訊新董事長 傳西安微電子黨委書記出任

2018-06-26 15:18聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中興通訊新董事長浮出水面，新浪財經報導，消息傳出，西安微電子黨委書記李自學將出任。中興通訊官方對此不予置評。該知情人士稱，從時間上和董事成員提名來看，李自學出任的可能性非常大。

中興通訊今（26）日午盤股價暫收港幣12.18元，上漲4.28%。

中興通訊13日發布公告，將於本月29日上午9時在深圳總部召開2017年度股東大會。其大股東中興新通訊提交關於修改《公司章程》及《董事會議事規則》有關條款、選舉非獨立董事、選舉獨立非執行董事的三項臨時提案，要求在上述股東大會上審議。

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