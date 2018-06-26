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劉曉波逝世周年追憶會 將在德國舉行

2018-06-26 13:45中央社 台北26日電

諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世一周年當天，德國客西馬尼教堂將舉行「劉曉波遠行一周年追憶會」，劉曉波夫婦好友廖亦武及多名藝術家將在會中以表演、朗讀等形式紀念劉曉波。

7月13日將是劉曉波逝世周年紀念日，德國柏林客西馬尼教堂（Gethsemane church）與劉曉波遠行一周年追憶會籌備小組近日發出「全球文告」表示，柏林客西馬尼教堂是前東德異議人士聚會場所之一，當天在此紀念劉曉波意蘊深遠。

文告說：「這是轉折關口的全球警鐘：柏林牆已倒塌29年，可在經濟騰飛的獨裁中國，禁錮十幾億人類的『柏林牆』依舊挺立，並蜿蜒擴張。」

這場追憶會由德國人權牧師庫恩（Roland Kuhne）組織，並與作家廖天琪共同主持，邀請歌手比爾曼（Wolf Biermann）演出、諾貝爾文學獎得主米勒（HertaMuller）朗讀、美國普利茲獎得主張彥（Ian Johnson）演講。

作家廖亦武也將在追憶會上與德國小提琴演奏家法比安（Fabian Lukas Voigtschild）合作演奏新創曲目「劉曉波的最後時刻」。

這首曲子靈感來自劉霞在2017年8月31日下午的一段講述：「他（劉曉波）讓我一定要出去（出國）。最後他不說了，就用腿演示。腿不停的，好像在走路，不停的，一個多小時，兩條腿不停地走、不停的、不停的」。

文告說：「我們邀請讀到這個『全球文告』的所有人參加這個追憶會，不管您身在何處，不管持有何種政治理念，不管是何種膚色和信仰，請記住這個公開宣稱『我沒有敵人』的和平主義者。1989年的天安門大屠殺之後，他四次入獄，最後死於囚籠。他的妻子劉霞僅僅因為愛情，也被長期軟禁，無法出國治療重度憂鬱症。」

劉曉波為大陸民運人土，於2008年因起草「零八憲章」，被北京當局以煽動顛覆國家政權罪判處有期徒刑11年，在囚期間患肝癌，去年7月13日病逝。其遺孀劉霞至今仍被中國政府軟禁在北京家中。

諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世一周年當天，德國客西馬尼教堂將舉行「劉曉波遠行一周年追...
諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世一周年當天，德國客西馬尼教堂將舉行「劉曉波遠行一周年追憶會」，劉曉波夫婦好友廖亦武及多名藝術家將在會中以表演、朗讀等形式紀念劉曉波。圖為去年7月香港支持者在中聯辦外放上劉曉波的海報。歐新社
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劉曉波德國柏林
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