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女學生告贏鐵路局 中國火車將全面禁菸

2018-06-26 12:08中央社 台北26日電

示意圖。一名女大學生昨天告贏哈爾濱鐵路局，中國火車將因此進入全面禁菸的時代。圖／...
示意圖。一名女大學生昨天告贏哈爾濱鐵路局，中國火車將因此進入全面禁菸的時代。圖／ingimage
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在中國大陸第一件公共場所無菸訴訟中，一名女大學生昨天告贏哈爾濱鐵路局，中國火車將因此進入全面禁菸的時代。

根據北京市高級人民法院通報，北京鐵路運輸法院25日一審宣判，認為哈爾濱鐵路局在K1301次列車上設置吸菸區的合法性依據不足，判決該局30天內在K1301次車上取消吸菸區標示與菸具。

K1301次列車是大陸俗稱的「綠皮火車」，相當於台灣鐵路局的藍皮普通車。中國鐵路局雖然已規定在高鐵、動車（D字頭列車）全面禁菸，但仍在綠皮火車設置吸菸區。

北京青年報報導，去年6月9日，剛剛考入大學的李姓女學生乘坐K1301次列車（北京站至天津站），在車內聞到刺鼻菸味；雖然乘客是在吸菸區吸菸，但整個車廂都是菸味。

她為此將營運該列車的哈爾濱市鐵路局告上法庭，要求取消K1301次列車內的吸菸區，拆除菸具並禁止在該列車內吸菸，還要求賠償購票款102.5元、律師代理費3000元、精神損害賠償1元並賠禮道歉，總計人民幣3103.5元（約新台幣1.45萬元）。

微信公眾號「海運倉內參」指出，李姓女學生的律師鍾蘭安表示，因為他也是推動控菸的公益律師，所以第一時間便決定代理這個案件，希望能透過本案推動普通列車禁菸。

去年12月，該案一審開庭，哈爾濱鐵路局辯稱，鐵路公司不構成違約，也不承擔違約責任；而且設置吸菸區並不違反法律的禁止性規定，「符合國情，符合實際」。

不過北京鐵路運輸法院昨天在判決指出，火車票背面載明的「鐵路旅客運輸規程」要求承運人要確保、維護車廂的良好環境；被告在列車內張貼的乘車安全須知也載明「禁止在列車各部位吸菸」，表明該次列車全車禁菸。

判決指哈爾濱鐵路引用「鐵路安全管理條例」等規定作為其在列車內設置吸菸區的合法性依據，理由不足；被告設置吸菸區、擺放菸具的行為違反承運人的從合約義務，應予糾正。

報導指出，昨天的判決結果意味今後大陸任何班次的火車都不太可能再設立吸菸區，否則很可能遭遇訴訟，然後面臨敗訴。這也是中國大陸第一件無菸訴訟案，未來將對推動無菸環境有深遠影響。

報導形容，一個還沒步入大學的小姑娘，憑藉著自己的韌勁和努力，告倒了哈爾濱鐵路局，推動這次了不起的制度進步。此情此景，令人汗顏。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

列車禁菸
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