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京滬空中快線漲價 多家漲近1成

2018-06-26 01:41聯合報 記者賴錦宏╱綜合報導

多家參與營運大陸最繁忙空中線路「京滬空中快線」的航空公司漲價，經濟艙標準票價從原來的1240元人民幣升到1360元，升幅接近一成。南航和東航前天即漲，而國航及其子公司深航的票價昨天也跟進。

香港01報導，調查大陸航空公司網站可發現，部分航空公司已將其標準票價上調，南航和東航前天將票價升至1360元，國航和深航前天標準票價雖仍維持在1240元，但昨天將上漲至1360元。不過，海南航空和吉祥航空等經濟艙標準票價仍為1240元，截至7月1日前暫無變化。

據了解，今年1月5日大陸國家發改委和民航局聯合發布「關於進一步推進民航國內航空旅客運輸價格有關問題的通知」，決定擴大實行市場調節價的航線範圍，包括「京滬空中快線」的多條熱門航線。根據規定，每個航季，各航空公司可為每條航線的標準票價上調累計不超過10%。

京滬航線被稱作大陸國內「黃金航線」，是利潤最為豐厚的一條國內航線，執飛航班數量和旅客運量均位居大陸第一。但是分析機構CADAS表示，受到高鐵影響，該航線在2011年後陷入低增長階段，實際收入增速低於航空市場平均增速。

數據亦顯示，2017年各航空公司在該航線總運輸旅客750.68萬人次，較前一年同期減少0.16%；今年首四月，該航線航班量近1萬架次，客運量232.22萬人次，較去年同期減少7.6%。

航線票價東航
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