整頓共享單車 杭州單車有「身分證」

2018-06-26 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



杭州經濟開發區裡有14所高校共20多萬名年輕人，租用方便的共享單車，成了大家出行的首選。但單車一多，無序投放、亂停亂放等問題也隨之而來。 最近杭州公布新規定，共享單車將有「身分證」，以方便管理。

杭州日報報導，共享單車亂象近日有了解方。這兩周，經濟開發區內，黃的藍的白的灰的無論何種顏色的共享單車，都陸續套上綠色背心，有了統一的「身分證」，納入開發區共享單車整治工作領導小組辦公室的統一智慧管理。

這是杭州市範圍內的一項首創，「以後用APP一查，車輛的相關信息就一清二楚，再也不怕共享單車在這裡無序擺放了！」下沙城管執法大隊副大隊長孔鐵林說。

孔鐵林表示，單車的「身分證」算是管理標識，是由開發區共享單車整治工作領導小組辦公室統一製作，標識底色為綠色，上面有自行車標識、宣傳語、「杭州下沙」的地名標識，標識統一黏貼在車輛座椅支架位置，防水防刮，不容易被清除。

標識共製作了2.2萬個，每輛車都有自己的專屬編號，目前已安裝了三分之二，月內會全部安裝完畢。

每輛車的專屬「標識編號」和單車公司設置的「車輛編號」是一一對應綁定，全部輸入一個管理APP中。無標識的、套用標識的、亂停亂放的，一切違規單車，執法人員只要用APP一查，就很容易「揪出來」。

「比如說，我們在路面上查到一輛車亂停放，執法人員用APP一查，就可以馬上知道這是哪家單車公司的哪輛車，然後第一時間通知對方來處理。」孔鐵林說，這樣一來，給執法人員管理單車帶來不少方便。

「有『身分證』的單車才能投放入市。」孔鐵林說，開發區推行共享單車標識化管理，還是為了控量。

調查統計，全開發區目前有共享單車約9萬輛，已嚴重超出開發區非機動車空間承載能力。「我們在馬路上施畫的地方，最多可容納3萬輛非機動車。綜合考慮，配置2.2萬個標識。」