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陸瘋無人機 從大城紅到鄉村

2018-06-26 01:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆深圳國際無人機展覽會22日舉行，從軍事級、民生款到掌上型，規格五花八門。 ...
第三屆深圳國際無人機展覽會22日舉行，從軍事級、民生款到掌上型，規格五花八門。 新華社
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一架無人機，讓77歲的湖北省黃岡市周宣村村民周年高，重新認識了自己生活了一輩子的村莊。

新華社報導，年初，一架小型航拍無人機掠過他的家鄉上空，拍攝了精美的照片和視頻。七排數十家村民的房屋整齊畫一，紅色瓦片的屋頂格外明朗，村前的大池塘修葺一新，村莊周邊盛開的油菜花金燦燦…。

「美，真美！」周年高老人激動地揮舞著雙手念叨，黝黑的臉上洋溢著燦爛笑容。

這架無人機是同村正在深圳大學讀碩士研究生的周志鵬帶回來的。與這個村莊直線距離將近1000公里的深圳，是中國無人機產業重鎮。

深圳正在舉行第二屆世界無人機大會和第三屆深圳國際無人機展覽會。展會現場，數百架不同功能的無人機匯聚一堂。其中一款掌上無人機令參觀者感到新奇。打開來可以自拍，收攏後便可當作手機殼。該無人機公司業務經理白建山說，它可在空中懸停，續航時間約四分鐘，可以飛五公尺高，飛行距離約30公尺。

第三屆深圳國際無人機展覽會22日舉行，從軍事級、民生款到掌上型，規格五花八門。 ...
第三屆深圳國際無人機展覽會22日舉行，從軍事級、民生款到掌上型，規格五花八門。 新華社
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在展會大廳一處圈起的小室內，八架白色的小型無人機依次騰空而起，它們列起縱隊在空中飛舞，徐徐升起又緩緩落下。隨後，縱隊一分為二，排成兩行，漫步空中，一個個身影如螢火般靈動。

這是深圳市高巨創新科技開發有限公司展示的室內無人機編隊表演。「在空曠的天空中，無人機可以組成靈動的3D海豚、炫麗的焰火海鷗，還能拼接成心形，同時把鮮花和戒指送到女主人面前，營造浪漫的求婚場合。」企業負責人高建民說，他們向消費者提供的服務包括婚慶演出服務等，市場反映良好。

當前隨著系統的智能化、功能的多樣化，無人機已經不僅僅限於航拍，應用領域的不斷擴展，正在讓它們成為中國消費者的新寵。

深圳市無人機協會會長楊金才說，目前中國無人機正在農業植保、警用安保、電力巡線、土地測繪、物流運輸、消防救災、應急救援等應用領域嶄露頭角。

第三屆深圳國際無人機展覽會22日舉行，從軍事級、民生款到掌上型，規格五花八門。 ...
第三屆深圳國際無人機展覽會22日舉行，從軍事級、民生款到掌上型，規格五花八門。 新華社
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在本屆無人機大會上，一款自重200公斤的農用無人機，可荷載300公斤化肥進行田間作業。目前它已在多個國家和地區投入使用。

一款高空消防無人機，能攜帶25公斤消防滅火劑，可在飛行中噴射高壓滅火劑，抵達消防員不能突進的著火點；一款便攜式傾轉旋翼垂直起降無人機，空載重量5.5公斤，巡航時速達到75公里，具有普通直升機垂直起降和空中懸停的能力，可突進無人區進行遙感測繪。

此外，還有一批智能無人機配備了避障、多點拋投等功能，可助力應急物資投放、快遞運送等。

統計數據顯示，目前中國從事無人機整機及其精密零部件研發和生產的企業超過1200家。2017年中國民用無人機產量達290萬架，年增67%。

出生在湖北農村的「90後」年輕人周志鵬起初並不懂無人機，出於好奇，他2016年買下第一架航拍無人機。如今他已經成立一家文化傳播公司，主要從事影視拍攝、動畫製作和平面設計等業務，成就他的正是無人機。

「在深圳，和我一樣進行無人機應用的人越來越多，」周志鵬說，「未來的市場前景我非常期待。」

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