高教深圳 2025年設20所大學

2018-06-26 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



近年來，深圳大力發展高等教育。南方科技大學、香港中文大學（深圳）、深圳北理莫斯科大學、中山大學深圳校區一批高水平大學紛紛成立。未來10年，深圳計畫投入1500億元（人民幣，下同），集中資源辦更多高水平大學，力爭到2025年高校數量達到20所左右、在校生超過25萬人，成為高等教育強市之一。

人民日報報導，以中山大學為例，中山大學深圳校區建設項目總建築面積超過129萬平方公尺，投資估算101億元，主要規畫建設包括醫、工、文、理四大學科組團及圖書館、大禮堂、體育館等配套建築。該項目預計2021年竣工，將可容納2萬人在此求學深造，其中本科生12000人，研究生8000人。

一流大學少不了一流的校園設計。中山大學．深圳請來上海世博會中國館總設計師、中國工程院院士何鏡堂擔任領銜設計。

根據規畫，校園基礎建設設計充分體現中國風、中大文化，傳統與現代技術相結合，突出大學科與共享的空間佈局、以人為本的發展理念，打造具有嶺南特色的一流大學校園。

中山大學牌樓、主校門、孫中山先生雕像、圖書館，未來在深圳校區的校園裡，這些標誌性建築、獨具特色人文景觀將隨處可見。這些建築連成的中軸線將貫穿校園，與廣州校區和石牌舊校區遙相呼應。

在校園開工建設前，學院建設和招生培養工作此前已經展開。 2016年6月深圳校區臨床醫學專業啟動招生，當年實際招生近200名。 2017年深圳校區醫科和工科10個專業面向大陸全國招生，招收約1450名本科生。

今年深圳校區10個專業擬面向大陸全國招收1500名本科生，碩士生招生已經完成，錄取人數近300名，博士生招生還在進行中。深圳校區校園預計於2020年和2021年分兩批交付使用。深圳校區的學生，目前暫時在廣州校區培養。

此外，重點布局「新工科」。2015年中山大學確定到深圳建設中山大學深圳校區，形成「三校區五校園」格局。這個格局正對應粵港澳大灣區戰略的三個最重要的增長極：廣佛、港深和珠澳。但與廣州校區、珠海校區不同的是，深圳校區將重點布局醫科和「新工科」。

「新工科」是啥？簡單來說，就是針對新興產業的專業，比如人工智能、智能製造、機器人、雲計算等，也包括傳統工科專業的升級改造。