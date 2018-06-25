遼寧丹東／高麗風情街血拚 韓貨新三寶搶手

2018-06-25 00:34 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



高麗街專賣韓貨的超市，貨品琳琅滿目。 分享 facebook 丹東市區距鴨綠江不遠，有條高麗風情街，幾乎都是販售南北韓商品的韓國商店或超市，以及韓國風味餐廳，遊客在這裡，可以淘到些意想不到的北韓或韓國商品。

在高麗街的入口，有一座具鮮明朝鮮族特色的牌坊，街角也矗立著穿著韓服、似乎正在起舞的美女塑像。高麗街的商店招牌，都是中文與韓文並存。記者隨意走進一家掛著童裝韓服的韓國商店，一位韓系歐巴起身探看，用不太流利的中文介紹店內的韓貨，主要是韓國的進口商品，從食品到服裝，琳琅滿目，以化妝品和保養品最多，來自北韓的商品則不多。

高麗街專賣韓貨的超市，也是來自韓國的商品較多，北韓的商品較少，只有人蔘、人蔘酒，以及北韓菸、錢幣、手工皂等少數幾種。在韓國商店或超市裡，商品上全是韓文，大多數的貨物上都有明碼標價，但有些特殊商品、像北韓的香菸，並沒有放在架上標示價格，這就由店員「看人、看心情」開價。遊客如果發現第一天買的商品價格跟第二天不一樣，也不要太驚訝。在高麗街的小店購物，若是商品上沒有明確標示價格，最好是貨比三家不吃虧。

除了韓貨商店，高麗街裡最多的是各種專賣人蔘和鹿茸的商店。以前人們常說東北有三寶「人蔘、貂皮、烏拉草」，現在則是東北新三寶「人蔘、貂皮、鹿茸角」。

無論是舊三寶或新三寶，人蔘都是不可少，且排第一。高麗街販售的人蔘，來自北韓和韓國，但質量良莠不齊，遊客想要買到物美價廉的人蔘，不但要貨比三家，還要自己懂才行。

高麗街具朝鮮風味的餐廳或飯館不少，味道也不錯；當地人推薦的朴家、長白山、長壽參雞湯和安東印象等，遊客都可嘗試看看，體驗丹東特有的朝鮮味道。

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