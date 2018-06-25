遼寧丹東／孔雀表產地 工藝媲美瑞士

2018-06-25 00:35 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



瑞士是全球知名的鐘表之都，到瑞士購買鐘表，是許多遊客的首選。丹東曾是中國大陸三大手表生產基地，在鐘表界堪稱「東北的瑞士」。丹東生產的孔雀手表相當知名，近年更成功研製出陀飛輪，工藝水準直追瑞士，但價格比瑞士便宜許多。

生產孔雀手表的表廠，前身是遼寧手表廠，始建於1957年，在丹東老一輩人心中，孔雀表曾是他們的驕傲與夢想；過去憑票才能購買到孔雀表的年代，經常是「一表難求」。據說連在北京王府井百貨大樓手表櫃台，只要孔雀表一上市，就被搶購一空。當時年產380萬支手表，員工高達1.2萬人，是當時丹東財政四分之一來源，許多丹東人都以能在表廠上班為榮。

1990年代初，從國外、香港等地進口的廉價卻美觀的電子表，迅速占領手表市場，對大陸手表行業造成巨大衝擊，丹東表業也一樣地步履維艱。由於丹東有成熟的表業工人，手表業基礎牢固；再加上對手表行業堅持，以孔雀表為首的丹東表業，開始全力投入研發和提升技術工藝水準，以重振丹東表業雄風。

2000年，大陸第一隻機械運動手表在丹東研發成功，並迅速打開大陸與國際市場。2002年，孔雀表廠成功研製出「表中之王」的陀飛輪手表，成為大陸第三家具備陀飛輪製造能力的表廠（另兩家是北京和天津）。為強化研發和走向國際化，廠家除了引進瑞士的各種尖端設備，還直接在瑞士設立研發中心，支持核心技術研發，在香港設立孔雀陀飛輪產品設計中心，為表廠提供陀飛輪手表的設計、陀飛輪機芯設計等。

作為大陸最具技術實力的表廠之一，孔雀表目前主要銷售的機芯產品，涵蓋自主設計研發的薄型自動機械手表機芯、自動日曆機芯、計時碼表機芯、陀飛輪手表機芯、多功能機芯等七大系列產品，同時還研發試產出多個具有專利權的高級機芯產品，銷往香港、瑞士等地區。近年，孔雀表以「潮陀」為主打產品，並推出為客戶量身定製的服務。只要客戶提出需求，孔雀表就可以提供客製化服務並滿足客戶的不同需求，即使是想單款訂製一支具個人風格的手表，都沒有問題。外地遊客到丹東旅遊，訂製一支個性化孔雀手表，既潮又時尚。