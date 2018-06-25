遼寧丹東／名醫線上幫你看診

2018-06-25 00:35 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



鴨綠江鐵橋。 分享 facebook 丹東市地處遼寧省東南部，與北韓隔江相望。夏無酷暑、冬無嚴寒，年平均氣溫攝氏9度，是中國大陸東北地區最溫暖、最濕潤的地方之一，不僅是宜居城市，名山勝水，更適宜旅遊。

黃海之濱的大孤山天后宮，建築風格獨特，是中國北方沿海媽祖文化的發祥地。

具有200多年歷史的天后宮，宮內掛有一塊清朝名臣左宗棠所題的「永慶安瀾」匾額。正殿肅穆莊重，媽祖塑像安坐於上，前來祈福的人們絡繹不絕。

大孤山南面的大鹿島海域，是中日甲午海戰的古戰場；如今大鹿島上，有「甲午海戰無名將士墓」「鄧世昌墓」。

丹東與北韓隔江相望，到丹東旅遊，「鴨綠江斷橋」是必到的景點。「鴨綠江斷橋」1909年8月動工，1911年10月竣工，為當時的日本朝鮮總督府鐵道局所建。1950韓戰期間，這座橋遭美軍炸斷，後漸荒廢，直到1993年才修整為旅遊景點。在「鴨綠江斷橋」上游不足100公尺的地方，還有一座鴨綠江大橋，稱為「中朝友誼橋」，該橋1937年4月始建，1943年啟用，至今為丹東與北韓貿易運輸、人員往來的重要橋梁。

丹東還有「虎山長城」景點。以前的歷史教科書，把山海關視為明萬里長城的東端起點；但1990年的一個考古發現，改寫這一歷史。現在，明代萬里長城的東端起點，位於遼寧丹東的虎山。

結合名山勝水與健康醫療，丹東還是大陸十大養老勝地之一。

丹東的養老休閒服務，以雲服務模式，透過健康物聯網、健康雲平台和醫療資源的結合，整合區域醫療中心和基層醫療機構的服務資源，讓專業化的醫療服務走進社區，走入家庭，做到「足不出社區就能看名醫，足不出家門就能看雲醫」的目標。

一家正在發展中的掌上雲醫院，目前已在大陸30多個城市推動雲醫院落地服務。有了雲醫院，只要下載一個行動App，就能預約健康檢查、管理個人健康檔案、遠距問診以及在線健康諮詢，甚至可以請專業醫療人員上門看診和送藥等。