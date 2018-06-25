遼寧／大梨樹村 北方桃花源

2018-06-25 00:36 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 汪莉絹 ／遼寧丹東報導



遠朓大梨樹村，一片青綠，鑄造了大陸北方桃花源。 記者汪莉絹、曾玉玲／攝影 分享 facebook 「南有華西，北有大梨樹」，作為中國大陸北方集體經濟的代表，與江南第一富村華西村齊名的大梨樹村，1980年代初期，從一間小賓館起家，一步一腳印，將荒山變成花果山，發展集民族村落、現代休閒農業、養生文化於一體的特色旅遊，鑄造了北方桃花源。

大梨樹村位於遼寧省鳳城市鳳山區西南10公里，據說得名於一顆有故事的大糖梨樹，可追溯至明末時期，目前約有村民5,000人，其中滿族人口占總人口的76.6%。大梨樹村景區由休閒農業體驗區、民族村落觀光區、養生文化遊覽區、旅遊綜合服務區組成，總面積約2.37平方公里。

大梨樹村，小橋、流水、綠垂柳。 記者汪莉絹、曾玉玲／攝影 分享 facebook

記者走進大梨樹村，首先映入眼底的是小橋、流水、綠垂柳，兩旁青磚小樓；石板鋪地的小巷，有婦人在水邊洗衣，一派江南水鄉景色，如詩如畫。村子裡有個村史館（毛豐美事跡陳列室），展示大梨樹村30多年來的滄桑巨變與發展史。

以前，大梨樹村是一個「吃糧靠返銷，花錢靠貸款，幹部工資靠社員」的「三靠村」。1980年代以來，在已故老村委書記毛豐美帶領下，村民開荒山、建果園、栽植五味子及加工，發展工業、商貿，打造生態農業觀光旅遊，開拓出最美鄉村和特色村寨。30多年來，大梨樹村從年人均收入不到百元人民幣的貧困村，發展成知名富裕村莊，村民年人均收入22,000元。

花果山大梨樹村休閒農業體驗區。 記者汪莉絹、曾玉玲／攝影 分享 facebook

花果山是大梨樹村休閒農業體區，面積廣大，約2.6萬畝，種植了上百萬株桃、梨、杏、蘋果、李子等各種果樹。每到春天，滿山春色藏不住，遍地桃花、杏花、梨花盛開，女宅紫千紅，美不勝收。到了四月至十月的果樹採摘期，慕名前來體驗摘果樂趣的遊客，絡繹不絕。

除了各種果樹，花果山上還有一個「幹」字文化廣場，高達9.9公尺的紅色巨大「幹」和360個「幹」字欄杆形成的文化廣場，用來代表大梨樹村人30多年來苦幹實幹的精神。

談起大梨樹村和「幹」字廣場，景區解說員三句不離毛豐美，諸如毛豐美名言「有錢就有精神」；還以自豪的口吻說：「咱們大梨樹的事業是幹出來的，幹就有希望，不幹就沒有出路。」

民眾採葡萄，體驗摘果樂趣。 記者汪莉絹、曾玉玲／攝影 分享 facebook

花果山之外的養生文化遊覽區，有個藥王谷，是大梨樹村發展養生文化旅遊的區域。藥王谷裡供奉著13位神醫藥聖，是東北首家以傳統中醫藥文化為主題的景點。其中，陰陽泉水，一涼一熱，號稱一絕。民族村落觀光區則以大梨樹河兩岸的滿族村落為主，另外，還有復原清末民初縣城的影視城，以及民俗文化體驗館，可讓民眾感受穿越時光回到清朝的復古風情。每年大梨樹村都依季節的不同，舉辦「賞花節」、「採摘節」、「藥王谷山會」等活動，吸引各地遊客前來體驗鄉村生活，尋求不同於都市水泥叢林的田園之美與樂趣。