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河北武邑縣農光互補 發電扶貧

2018-06-25 01:57聯合報 （新華社）

河北省武邑縣採取「政府+企業+貧困戶」合作模式，積極推進「農光互補」光伏扶貧電站建設，上方光伏板發電、光伏板下兼顧農業生產，充分利用現有農地實現「一地二用，農光互補」。農民通過收取土地租金、農業園區就業或土地返租耕種，獲得多重收益。

（新華社）
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