粵大灣區高校 理工招生額大增

2018-06-25 01:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



廣東高考（大學聯考）放榜，粵港澳大灣區多所高校爭奪理工科人才。近期參加多所廣東高校招生發布會可發現，大幅提高理工科招生比例成為大灣區高校的突出趨勢。

據香港文匯網，廣東高校今年新增144個本科專業，理工類專業占比近6成。粵港澳大灣區提出打造國際科技創新中心，而教育方面也有所動作。按照廣東省教育廳的計劃部署，到2020年，全省全日制理工類本專科學生占比提高到47%。經梳理發現，2017年底，廣東理工類本專科在校生佔比要達到40% ，距離目標仍有一段距離。

理工科人才成為大灣區高校今年招生的熱門選擇。台生所熟悉的暨南大學，今年新增智能科學與技術專業招生。暨大還透露未來將大力發展理工科。由李嘉誠基金會資助的汕頭大學今年一口氣新增8個專業，其中7個為理科專業。廣州大學對現有理工類專業升級改造，理工科招生人數比例均已超過50%。廣東工業大學今年招理工科專業招生占比69%。

在華南地區以理工科見長的華南理工大學，今年在新設立的廣州國際校區內，主動布局一批新工科專業，大力發展大數據、物聯網應用、人工智能、基因工程等新技術和智能製造、集成電路、空天海洋、生物醫藥、新材料、新能源等新興工科。

華南理工大學招生負責人表示，2017年共錄取台港澳學生50餘人。今年所有新工科專業面向台港澳生開放，港澳考生均可報考。今年對台港澳學生錄取政策無變化，建議有意報考華南理工的台港澳生加強數學、物理等基礎科目的學習。