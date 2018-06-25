30萬輛廢棄共享單車 廣州頭大

2018-06-25 01:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



因過量投放、企業倒閉等問題，使街頭出現大量廢棄閑置的共享單車，擠占公共道路資源。今年4月，廣州開始大規模清理廢棄共享單車，目前，已廢棄共享單車30多萬輛，而畫線規範內僅可停放的大概8.5萬輛。

據廣州日報報導，據最新統計，廣州已有廢棄共享單車有30多萬輛，其清理回收是行業目前最為突出問題。

2016年9月，共享單車第一次進入廣州，短短兩年內「野蠻生長」，無論是交通要道還是內街內巷，時常可見隨意堆放的共享單車。無序競投車輛引發了市場混亂，2017年廣州累計已有超過80萬輛共享單車。廣州交研所副所長魏廣奇表示，經過評估，從能夠通行的道路容量角度考慮，39萬~45萬輛的共享單車容量較為適宜。

去年起，廣州市交委已發布聲明，禁止任何形式的新車投放行為。進入2018年，清理廢棄共享單車成為重點聚焦的話題。4月18日，廣州市集中開展清理共享單車的整治行動，一天就已清理共享單車超過9000多輛。

據市城管委主任科員譚釗雄透露，據統計，停在廣州街面上的廢棄共享單車有30多萬輛，而畫線規範內可停放的大概8.5萬輛。也就是說，有數十萬輛廢棄共享單車擠佔了公共道路資源。

誰來負起清理的責任？廢棄共享單車該交給政府還是企業處理？對此，在廣州投放量最大的摩拜單車和OFO企業作出了回應。摩拜單車相關負責人表示，目前企業打算「以新換舊」，換置一批廢棄共享單車。企業在廣州租賃了十多個倉庫，每個倉庫至少有1000平方米以上，用來放置廢棄單車。

社會呼籲共享單車合理退出機制，有人建議對廢舊共享單車直接清理，但是法律專家表示，無主單車仍有財產價值，需明確執法程序。