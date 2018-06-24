廣東逃犯為看周杰倫演唱會落網 陸網友：地表最強輔警

2018-06-24 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



「歌神」張學友的演唱會，已經先後幫助大陸警方拘捕4名逃犯。但沒想到歌壇「逃犯剋星」並不只有張學友。日前就有一名廣東逃犯，為了看周杰倫「地表最強2」演唱會而來到福建福州市，卻在入住賓館時，被警方發現逃犯身分落網。

香港01新聞報導，福建省福州市東街派出所民警，22日在當地一間賓館進行日常巡查，見到賓館客房內一名男子面對檢查時神色緊張，民警核查該男子的身分後，發現該何姓男子因涉嫌非法侵佔，於今年4月被廣東警方列為網上追逃的逃犯，於是當場將他拘捕。

何男落網後自白，他和女友都是周杰倫十幾年的歌迷，為觀看2018周杰倫「地表最強2」演唱會福州站的演出，他很早就購買門票，和女友從廣州趕到福州，沒想到剛入住賓館就被捕。何男被捕後更央求道：「能不能看了我倫的演唱會再關進去。」

據了解，這並不是周杰倫首次為警方「助攻」，早在2014年，周杰倫在合肥開演唱會的時候，現場曾出現逃犯洪男的身影。洪男被捕後，說自己聽完周杰倫的歌已經滿足，還詢問民警能不能把門票留給他當做紀念。