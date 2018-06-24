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攜程發布海外城市美食榜 要對壘米其林指南和大眾點評

2018-06-24 14:56聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸線上旅型平台攜程網，要對壘米其林和大眾點評。攜程正有意擴大它在餐飲服務領域的版圖，而海外市場將是攜程未來重點發力的板塊，攜程旗下的美食榜單評選機構「美食林」，22日在泰國曼谷發布2018年度「品城巡味」美食榜單，這也是大陸餐飲類榜單首度在境外落地發聲。

澎派新聞報導，說到攜程的美食林，不免會讓人聯想到源自法國的餐飲行業的權威鑒定機構「米其林指南」、以及大陸本土餐飲服務平台大眾點評。

然而，要在米其林和大眾點評之外，再建立一套受到普遍認可的餐飲評價體系並非易事，美食林的海外戰略，或能使攜程更容易地在實現這一目的。

眾所周知，相比在大陸餐飲市場的巨大優勢，大眾點評在海外市場的滲透程度尚顯不足，這代表美食林在海外餐飲市場仍擁有著很大的擴張空間，要與大眾點評競爭，選擇從海外市場發力，這一路徑並不難理解。

而與由外國人評出的米其林指南不同，攜程的美食林更偏重中國人的飲食文化和習慣，在評判標準上也更符合中國食客們的口味和喜好，正是這種差異，使得美食林擁有了能夠「對壘」米其林的資本。

攜程美食林CEO劉驍舟表示，美食林全球化將會提速，目前攜程美食林覆蓋全球120個主要旅遊目的地城市，其中境內35個，境外85個，到今年底這個數字將擴大至150個。而在境外覆蓋城市的選擇上，則參照中國遊客在出境游目的地決定。

劉驍舟指出，之所以將曼谷選為第一站，是因為曼谷在整個東南亞地區乃至全球餐飲行業中地位特殊，美食具有多樣性和包容性；其次則是因為泰國是中國遊客出境游最熱門的目的地之一。統計數據顯示，2017年，有980萬人次的中國遊客前往泰國旅遊，占泰國接待全球遊客數的28%。

劉驍舟認為，泰國作為一帶一路中海上絲綢之路的重要一環，在全球範圍的影響力與日俱增，希望借由曼谷，向整個東南亞地區輻射，從而向更多人傳遞中國的餐飲文化，中國人也應該要有自己的餐廳榜單去評價國外的餐廳和美食。

攜程美食林公布的曼谷榜單顯示，上榜餐廳總計303家，其中星級9家（2家二星、7家一星）、臻選206家、風味88家。

繼泰國之後，日本等境外旅遊目的地也會發布當地的美食林榜單，榜單是由15,000名美食達人、500名專業評委、17位理事會成員、編輯團隊若干組成的評審團產生。

劉驍舟表示，榜單會保持公正性與權威性，不會接受所謂的商業合作影響排名。顯然，攜程選擇了與大眾點評和米其林差異化的競爭路線。

根據發展規劃，未來攜程美食林將呈現出資訊、預訂、會員服務「三駕馬車」驅動的態勢，這也代表除了美食評價體系之外，攜程會在餐飲預定等方面進一步布局。

目前攜程美食林已先後投資全球網上訂餐平台Opentable、點評預訂App美味不用等，未來攜程還將和多個國際預訂平台商討合作，以布局全球化。

攜程美食林CEO劉驍舟。中新網
攜程美食林CEO劉驍舟。中新網
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