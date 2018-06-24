年產值47億 60億隻蟑螂榨汁製藥可治潰瘍燒燙傷

2018-06-24 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



廠房內的蟑螂是無菌化養殖。封面新聞 分享 facebook 看到蟑螂，許多人第一反應是認為噁心，但其實大有用處，能夠入藥，而且對於胃潰瘍、燙傷等症狀，有非常良好的療效。在四川省西昌市，有一間全球最大的美洲大蠊養殖基地，飼養60億隻蟑螂，同時此處也是大陸第一間通過國家藥監局GAP認證的藥物昆蟲養殖基地，每年可創造超過10億人民幣（新台幣47億）的產值。

四川日報報業集團營運的新媒體「封面新聞」報導，實地走訪該間名為「四川好醫生攀西藥業有限責任公司」的「蟑螂工廠」，廠長文建國介紹，廠房內分為孵化間、幼蟲間、成蟲間，廠內並無燈光，為蟑螂營造黑暗、安靜的環境，而且廠方會為蟑螂定製包含小麥、玉米、果蔬的糧食，60億隻蟑螂每天要吃10噸食物，並排泄3噸糞便。

文建國表示，廠房內的蟑螂都是「家養」，與野生蟑螂不同，全是無菌化養殖，用途在於製藥，不帶任何致病細菌。為了確保蟑螂不會帶有細菌，任何人進入廠房前，都必須換上白袍、戴上鞋套，連相機、手機都需消毒，以避免將細菌帶入廠房。

文建國強調，廠房採用封閉化養殖，從室內到室外，要經過三道門，不給蟑螂任何「越獄」的機會，同時蟑螂「公寓」外圍有一條寬1公尺的「護城河」，河中內養有鯉魚，如有蟑螂逃出，都會被水溝阻擋，掉入水溝被魚吃掉。

至於廠內的蟑螂長大成蟲後，就會被工人經過清洗後烘乾成為乾燥蟲體，待檢測合格後再製成藥品。