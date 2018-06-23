廣東法官因10歲孩子要買全票 狀告上海迪士尼

2018-06-23 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



圖為上海迪士尼玩具總動員主題園區場景。 中國新聞社 分享 facebook 一名廣東省高院法官帶十歲孩子前往上海迪士尼遊玩，不過園方卻以他孩子身高超過一百四十公分為由，要求他必須為孩子購買成人票。這名法官不滿園方以身高作為判定兒童的標準，事後決定向上海迪士尼提告。這起案件近日將開庭審理。

綜合大陸媒體報導，今年一月，廣東省高級人民法院法官劉德敏帶著剛過十歲生日的孩子去上海迪士尼樂園遊玩，卻被工作人員要求給小孩購買成人票，因為他的小孩身高超過了一百四十公分。而按照上海迪士尼樂園的購票標準，身高一百四十公分是購買兒童票的上限。

劉德敏質疑，一百四十公分的兒童票標準早該被淘汰了，以年齡來界定兒童票才是科學、合理、平等且容易操作的做法，也能體現對人的尊重。

他查閱了香港、東京、巴黎以及北美多地的迪士尼樂園兒童票標準，發現除了上海迪士尼，這些迪士尼樂園都以年齡為標準售賣兒童票。

劉德敏表示，他提起訴訟後，今年四月曾有上海迪士尼工作人員主動聯繫他，對在未確定孩子身高的情況下要求他購買成人票的做法表示歉意，並提出願意退還他多付的票款，希望他接受和解並撤訴。但是，他向對方重申了他在起訴書裡的主張，即希望上海迪士尼樂園修改現行的兒童票標準，參照同在大陸的香港迪士尼樂園，將兒童票標準定為三歲到十一歲，三歲以下兒童免票，若對方接受他的條件，他願意撤訴。不過，直至今日，對方未再回覆。

這起事件也引發社會討論，法制日報指出，多年來大陸大多數景區都是以身高為認定標準，「除受利益驅使外，上海迪士尼這麼做，大概也是被傳染了」，只有儘早通過完善法律制度糾正兒童票認定亂象，才會向國際標準看齊。

與早年相比，大陸兒童已經相對「長高」。二〇一七年大陸全國兩會上，全國政協委員、上海教科院副院長胡衛進一步提出建議，希望鐵路系統盡快修改兒童購票標準，將火車免票標準提升至一百卅公分，全票標準提高至一百六十公分。