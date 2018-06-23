日耗柳籤長4公里 烏市提倡烤肉少用紅柳枝

2018-06-23 16:23 中央社 台北23日電



新疆美食紅柳烤肉因電視節目走紅，導致可防風固沙的紅柳樹出現生態危機。烏魯木齊市飲食協會日前發布倡議呼籲，基於環境保護考量，減少或不使用紅柳籤子製作烤肉，續用竹籤或鐵籤子。

新疆天山網日前報導，烏魯木齊飲食服務行業協會發出「減少或不使用紅柳籤子製作烤肉」倡議稱，在「舌尖上的中國」第2季播出後，紅柳烤肉作為新疆傳統美食迅速走紅全國各地，紅柳用量大幅增加。

協會會長張元松指出，據統計，從2016年開始，全中國各地的紅柳籤子購買量，跟前一年同期相比成長了30%，其中，烏魯木齊市每天銷售近1萬串紅柳烤肉，消耗近4000公尺紅柳枝，一年是1460公里的紅柳籤子。

紅柳烤肉是一種古老烤肉方式。張元松指出，起因是缺乏材料，當地居民多就地取材，使用紅柳枝製作成籤子用來烤魚、烤肉。後來雖有使用柳木或鐵籤子烤肉，卻不如紅柳烤肉名氣大、傳播廣。

新疆林業科學院治沙造林研究所研究員魯天平表示，紅柳的學名叫「檉柳」，因樹幹裡含有一種油脂，燃燒起來會有一股香氣，且燃點較高可耐火燒。但紅柳是防風固沙的重要植物，若大範圍砍伐肯定會破環生態環境。

張元松表示，不使用紅柳籤子製作烤肉，可以改用竹籤或鐵籤子來代替，並不會影響烤肉品質。他強調說，紅柳對新疆意義特殊且重大，5年長成、百年生長、面積有限的紅柳，經不起人為的、大量的、長期的消耗。