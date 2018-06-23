親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世界盃顯影 Day-9：瑞士逆轉勝，「科索沃難民」的復仇

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響 疑釀一死

安全有問題全面停飛? C919兩機試飛破「傳言」

2018-06-23 13:06世界日報 中國新聞組╱北京23日電

外國航空業網站日前披露，指首架中國國產大型客機C919存在安全問題，已自4月開始全面停飛，但中國官媒隨即發文闢謠，稱兩架C919客機22日在上海、西安兩地展開試飛，強調「我國大型客機項目研製平穩推進」，試圖以飛行打破外媒的「傳言」。

多維新聞報導，本月中旬，西方航空業網站「ATW」稱，中國商飛（COMAC）研製的C919原型機在測試中出現碳纖維複材升降舵剝落現象，已暫停試飛活動。與此同時，另一位消息人士稱，C919原型機的油箱也正在進行改裝。

據報導，C919原型機自4月以來，未進行任何空中飛行測試活動，預計這一情況將持續到今年7月。 今年3月24日，C919第2架原型機在上海機場完成初始檢查試飛。截至到目前，C919再無試飛活動。

報導認為，C919原型機出現問題會影響中國商飛的後續的飛行測試活動。

對此，新華社報導，C919大型客機6月22日在上海和西安兩地開展試飛。編號102架機7時13分在上海浦東起飛，空中飛行1小時34分鐘；編號101架機11時5分在西安閻良起飛，空中飛行3小時10分鐘。兩架飛機完成了部分操穩試驗和系統檢查。

報導說，目前，C919大型客機項目研製按計畫平穩推進，研發試飛、靜力試驗、後續架次的地面機上試驗和相關優化工作正在同步有序開展。

編號101架機前期在西安開展了地面改裝及載荷標定；102架機在上海完成了操穩檢查、性能檢查等試飛任務和測試改裝等工作，將於近期轉場東營基地。

此外，報導還稱，編號103架機前期完成了翼身對接和氣密淋雨試驗，已開始總裝，當前正在安裝線纜和機載系統。

C919為中國首架按「國際適航標準」生產的客機，中國官方此前發話，目標於2020年前獲得「國際適航標準」認證。

表／世界日報製
表／世界日報製
分享

上海19大北京

相關新聞

日吃百隻小龍蝦 世足賽帶旺品蝦師

2018-06-23 12:09

女權之聲：中國恐懼引發政府#MeToo

2018-06-23 11:14

海南擬開放外國遊客上臉書 文件2天後下架

2018-06-23 12:56

紐西蘭總理生女 中國網民既佩服又感慨

2018-06-23 12:30

無殼…逾半港女不想生 首超男性

2018-06-23 13:35

坐大腿、抱一下…被爆性騷女教友 香港牧師認錯

2018-06-23 13:05

世足賽場宣傳「中國第一」 海信遭質疑違反廣告法

2018-06-23 12:10

世足賽賭輸球？ 公車上隨機砍人 西安10死傷

2018-06-23 12:06

西安隨機持刀傷人 已2死8傷

2018-06-23 10:42

香江風情／香港90後媽寶 集體抑鬱焦慮

2018-06-23 01:02

課文「外婆」改「姥姥」 上海教委挨轟

2018-06-23 01:02

大學生太快樂 陸課程要加深加廣

2018-06-23 01:02

吸外籍遊客 海南擬解禁FB

2018-06-23 00:23

廣西台青林大為 攜手兩岸推南寧文創地圖

2018-06-22 23:05

中國尼泊爾加強關係 將興建鐵路互通

2018-06-22 21:50

影／客運司機突昏厥 英勇乘客握住方向盤救全車

2018-06-22 18:08

影／愛狗人士氣炸 廣西玉林狗肉節無視抗議照常舉行

2018-06-22 17:29

中國和尼泊爾發表聯合聲明 在航空鐵公路通信互通

2018-06-22 17:08

海南擬開放外賓專區 解禁FB、推特

2018-06-22 16:20

惡搞人民幣慶生 上海迪士尼高層恐挨罰

2018-06-22 15:27

網約錯上私家車 廣東23歲女遭劫財姦殺

2018-06-22 15:26

丹東大孤山天后宮 大陸北方沿海媽祖文化發祥地

2018-06-22 15:12

溫泉之城丹東 乾隆皇曾親書「聖泉第一」

2018-06-22 15:07

丹東一絕 酸湯子、米叉子 必吃

2018-06-22 15:06

大鹿島 甲午海戰古戰場

2018-06-22 15:04

男塗紅唇穿白紗街頭「徵婚」 拋尊嚴為救9歲癌女

2018-06-22 15:03

影／嚇壞路人！男高架橋上不滿鄰車 踹人又亮菜刀

2018-06-22 14:12

港大馮平山樓、儀禮堂、梅堂列法定古蹟

2018-06-22 12:32

取景「獅子山下」 港攝影師謝國劬揚威國際

2018-06-22 12:26

港鐵問題連環爆 承建商沒交代、主席沒轍

2018-06-22 12:23

到大陸升學 港教育局長：資助額調高12%

2018-06-22 12:20

與大陸交流 中大：港青當廉價旅遊

2018-06-22 12:18

大公：七一遊行違憲 民陣：剝奪集會自由

2018-06-22 12:16

徐志摩孫女 回浙江海寧尋根

2018-06-22 11:55

陸教育部長：快樂大學生要合理增加負擔

2018-06-22 11:34

西藏「生命禁區」強制遷村 1102人退牧還草

2018-06-22 10:25

兩岸紀念朱自清 展出手稿

2018-06-22 01:29

荷花開了 遊賞西湖正當時

2018-06-22 01:29

曲靖重金屬汙染 危及珠江上游

2018-06-22 01:29
看更多

熱門文章

倒數一個月 陸官媒要求航空公司快改名

2018-06-22 20:45

男塗紅唇穿白紗街頭「徵婚」 拋尊嚴為救9歲癌女

2018-06-22 15:03

15億美元！小米IPO前發給雷軍天價獎金

2018-06-23 10:24

課文「外婆」改「姥姥」 上海教委挨轟

2018-06-23 01:02

大學生太快樂 陸課程要加深加廣

2018-06-23 01:02

美國：飛行員東海遭中國激光攻

2018-06-22 15:24

網約錯上私家車 廣東23歲女遭劫財姦殺

2018-06-22 15:26

首次海試項目全完成 陸國產航母預計年底交付海軍

2018-06-22 14:13

妳和楊貴妃一樣美！ 遊樂園出奇招 61.8公斤以上女性免費玩

2018-06-22 14:25

陸測試全球最強軍艦電磁砲 2025年前部署

2018-06-23 01:02

中共遏制回教去中國化 世維會批限制信仰

2018-06-22 20:28

尼泊爾總理訪陸 敲動中印關係

2018-06-22 16:47

貿易戰升溫 習近平見外企再批保護主義

2018-06-22 21:10

影／客運司機突昏厥 英勇乘客握住方向盤救全車

2018-06-22 18:08

影／愛狗人士氣炸 廣西玉林狗肉節無視抗議照常舉行

2018-06-22 17:29

影／嚇壞路人！男高架橋上不滿鄰車 踹人又亮菜刀

2018-06-22 14:12

姥姥「趕走」外婆！上海教委「政治正確」挨批

2018-06-22 15:29

美軍機遭共軍雷射攻擊？ 陸否認

2018-06-23 01:02

中國尼泊爾加強關係 將興建鐵路互通

2018-06-22 21:50

人民幣匯率狂瀉 回吐今年來升幅

2018-06-22 23:13

習近平與全球CEO座談：勿走單邊回頭路

2018-06-22 18:50

中國和尼泊爾發表聯合聲明 在航空鐵公路通信互通

2018-06-22 17:08

海南擬開放外賓專區 解禁FB、推特

2018-06-22 16:20

陸最快下周定向降準

2018-06-23 00:05

中國情報法 分析：不利陸企海外拓展

2018-06-22 18:35

《北京觀察》澎湖灣，以後要改叫「姥姥的」？

2018-06-22 15:29

長沙天價「神功班」 被嘲：能成仙就值！

2018-06-22 15:30

廣西台青林大為 攜手兩岸推南寧文創地圖

2018-06-22 23:05

錢荒…還沒看到跡象

2018-06-23 00:05

人民幣對美元中間價周跌近500個基點 專家稱非長期趨勢

2018-06-23 09:06

北京稱南海局勢降溫 繼續保持對話

2018-06-22 21:20

北京研究生遭同學割頸 只因當年「一句鼓勵」

2018-06-22 15:27

陸三大電信商 七月取消數據漫遊費

2018-06-23 01:02

香江風情／香港90後媽寶 集體抑鬱焦慮

2018-06-23 01:02

惡搞人民幣慶生 上海迪士尼高層恐挨罰

2018-06-22 15:27

紐西蘭總理生女 中國網民既佩服又感慨

2018-06-23 12:30

女權之聲：中國恐懼引發政府#MeToo

2018-06-23 11:14

西安隨機持刀傷人 已2死8傷

2018-06-23 10:42

1平米37.3萬元北京迷你房 炒出新天價

2018-06-22 15:32

丹東大孤山天后宮 大陸北方沿海媽祖文化發祥地

2018-06-22 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top