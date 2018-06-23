安全有問題全面停飛? C919兩機試飛破「傳言」

2018-06-23 13:06 世界日報 中國新聞組╱北京23日電



外國航空業網站日前披露，指首架中國國產大型客機C919存在安全問題，已自4月開始全面停飛，但中國官媒隨即發文闢謠，稱兩架C919客機22日在上海、西安兩地展開試飛，強調「我國大型客機項目研製平穩推進」，試圖以飛行打破外媒的「傳言」。

多維新聞報導，本月中旬，西方航空業網站「ATW」稱，中國商飛（COMAC）研製的C919原型機在測試中出現碳纖維複材升降舵剝落現象，已暫停試飛活動。與此同時，另一位消息人士稱，C919原型機的油箱也正在進行改裝。

據報導，C919原型機自4月以來，未進行任何空中飛行測試活動，預計這一情況將持續到今年7月。 今年3月24日，C919第2架原型機在上海機場完成初始檢查試飛。截至到目前，C919再無試飛活動。

報導認為，C919原型機出現問題會影響中國商飛的後續的飛行測試活動。

對此，新華社報導，C919大型客機6月22日在上海和西安兩地開展試飛。編號102架機7時13分在上海浦東起飛，空中飛行1小時34分鐘；編號101架機11時5分在西安閻良起飛，空中飛行3小時10分鐘。兩架飛機完成了部分操穩試驗和系統檢查。

報導說，目前，C919大型客機項目研製按計畫平穩推進，研發試飛、靜力試驗、後續架次的地面機上試驗和相關優化工作正在同步有序開展。

編號101架機前期在西安開展了地面改裝及載荷標定；102架機在上海完成了操穩檢查、性能檢查等試飛任務和測試改裝等工作，將於近期轉場東營基地。

此外，報導還稱，編號103架機前期完成了翼身對接和氣密淋雨試驗，已開始總裝，當前正在安裝線纜和機載系統。